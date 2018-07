Cronaca



Incidente sul Brennero, due feriti tra cui una giovane donna incinta

sabato, 21 luglio 2018, 16:39

di gabriele muratori

Incidente stradale questo primo pomeriggio verso le 14 sulla via del Brennero poco prima di Marlia, dove due automobili, una Bmw ed una Smart, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Avvertiti subito i soccorsi dagli altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono pervenute da Lucca l'ambulanza della croce rossa e della croce verde, che dopo aver assistito i feriti, li hanno trasportati in codice giallo all'ospedale San Luca per le lesioni riportate.

Alcune contusioni ed ematomi, anche dovuti allo scoppio degli airbag, per la donna di 40 anni alla guida della Smart, mentre per la coppia di turisti tedeschi, marito e moglie su una Bmw anche tanta paura, visto che la giovane donna è in stato di gravidanza di otto mesi. Sul posto è intervenuta poi una pattuglia della polizia municipale per far defluire il traffico e per effettuare i rilievi dell'indicente.