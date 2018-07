Cronaca



La resa della Leone XII: "La scuola materna chiude"

venerdì, 20 luglio 2018, 18:31

di eliseo biancalana - barbara ghiselli

"Niente di fatto. Si può comunicare tranquillamente che la scuola chiude" ha dichiarato a La Gazzetta di Lucca Monica Lunardi, responsabile della scuola materna Leone XII. Non hanno quindi avuto esito i contatti tra la scuola e le autorità istituzionali per trovare una nuova sede per la materna, rimasta senza sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao. "Anche l'ultima possibilità – ha continuato -, che era il piano del Giorgi non è andata a buon fine" ha confermato amareggiata Lunardi, confermando al tempo stesso che invece il nido aprirà regolarmente a settembre nei locali dell'asilo Il Seme a Sant'Anna.

"Il nido ha trovato sede a Sant'Anna, anche se abbiamo perso oltre la metà degli iscritti. Per la materna invece c'erano ancora tutti gli iscritti ma non c'era una sede, e dovevamo trovare questa sede. Piano, piano, le diverse possibilità e proposte che ci avevano fatto sono state tutte negative. Quando venivano fatte ulteriori valutazioni non erano idonee e quindi niente. L'ultima proposta che ci avevano fatto era il Giorgi" ha rivelato Lunardi, che ha affermato che la scuola ha ricevuto la proposta dall'assessore alla partecipazione Gabriele Bove, dall'assessore all'istruzione Ilaria Vietina e dalla dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi. "Tra l'altro erano quelli che ci avevano portato a far vedere la struttura – ha continuato –, eravamo andati con il rappresentante legale, con la coordinatrice, io stessa che sono la responsabile. Eravamo andati a vedere il piano del Giorgi, è vero che c'erano le scale però è vero che i genitori sarebbero rimasti con noi, nonostante fosse un secondo piano e nonostante non ci fosse il giardino. L'abbiamo visto mercoledì. Il giorno dopo siamo andati in provincia". A quanto riferito dalla Lunardi, dalla provincia sarebbe arrivata la disponibilità a liberare il piano ma precisando che per averlo in uso la scuola avrebbe dovuto trattare con la camera di commercio, in quanto sarebbe la proprietaria dell'immobile. "Oggi avevamo l'incontro in camera di commercio e c'erano l'assessore Bove, Donatella Buonriposi, il nostro avvocato, il rappresentante legale De Luca, c'ero io e c'era Tani, e non c'è verso: nessuno firma questa autorizzazione".

A quanto riportato dalla Lunardi, sembra che a far fallire la cosa abbiano contribuito delle "interferenze" da parte di alcuni genitori, che sarebbero andati a chiedere della documentazione sulla condizione dell'immobile. "Queste interferenze – ha spiegato Lunardi – hanno fatto sì che ora nessuno vuol più prendersi la responsabilità. Le istituzioni fino a ieri sembravano tutte d'accordo, da ieri sembra si sia scatenato... Tutte avevano parlato di questa proposta e tutti erano d'accordo a darci questo piano". Il fallimento della trattativa con le istituzioni lascia la materna senza sede, non essendoci altre opzioni sul tavolo. "Niente di niente. Tutto quello che potevamo visionare, vedere, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto l'offerta alle suore... Niente. Non ne va una, né quelle che ci hanno proposto in comune, né quelle private. Niente. Anche perché trovare un immobile con 60 bimbi, comunque una scuola paritaria, che deve avere dei requisiti precisi, in un mese non è facile. E quindi noi abbiamo deciso con stasera di lasciare liberi i genitori". Della vicenda della Leone XII se ne parlerà martedì prossimo in consiglio comunale. "Vediamo quello che viene fuori martedì" ha detto Lunardi, facendo capire che sono molte le cose che ci saranno da dire.