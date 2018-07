Cronaca



Lavori all'acquedotto, da stasera riapre via di Tiglio a senso unico

venerdì, 20 luglio 2018, 13:14

Riapre dalle 19 di stasera (venerdì 20 luglio) in senso unico direzione Lucca-Capannori la via di Tiglio, interessata dai lavori di sostituzione della condotta idrica. Sulla base degli impegni presi con i cittadini e gli esercenti della zona, sono stati effettuati in questi giorni ulteriori e ancora più approfonditi saggi per cercare di evitare la chiusura totale della strada e i risultati emersi sono parzialmente positivi.

Per decidere i prossimi passi, i tecnici di Geal hanno svolto anche questa mattina un sopralluogo insieme ai responsabili della ditta che esegue i lavori e all'assessore al traffico Celestino Marchini, in modo da programmare le modalità di svolgimento del cantiere per i prossimi giorni.

Questa modalità dunque, con senso unico in direzione Capannori, andrà avanti per alcuni giorni, fino a quando gli ingombri del cantiere lo permetteranno; non è tuttavia esclusa la necessità di chiudere nuovamente al traffico la strada nei punti che lo renderanno necessario nello sviluppo dei lavori, dal momento che in certi tratti la tubazione è posizionata proprio in mezzo alle due corsie.

L'area di scavo verrà delimitata attraverso una doppia transenna per garantire la massima sicurezza dei veicoli e dei pedoni, con divieto di transito per i mezzi pesanti (eccetto i mezzi del Tpl e i veicoli della raccolta dei rifiuti) e limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. La soluzione adottata allungherà i tempi di lavoro e comporterà di conseguenza un adeguamento dei costi.