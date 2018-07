Cronaca



Leone XII, dal rimpallo tra gli enti nessun esito, si spera nelle suore

sabato, 21 luglio 2018, 16:42

di eliseo biancalana

Provincia, comune, camera di commercio. I contatti tra questi tre enti per dare una nuova sede alla scuola materna cattolica Leone XII, ospitandola nei locali dell'Istituto Giorgi, non hanno avuto un esito positivo. Nessuno ha voluto o potuto prendersi la responsabilità di mettere la materna in un edificio, il Giorgi, che ospita una scuola superiore destinata a trasferirsi per motivi non diversi da quelli che hanno portato alla chiusura del San Nicolao. Adesso la materna Leone XII è sull'orlo della chiusura (come anticipato ieri da La Gazzetta di Lucca) ma verrà comunque fatto un ultimo tentativo con le suore dorotee, anche se si tratta di una strada già provata di recente.

Come è noto, la Leone XII era rimasta senza una sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao, per motivi di sicurezza sismica (un problema che in futuro potrebbe toccare anche altre scuole del centro storico). Gli assessori Ilaria Vietina (cultura) e Gabriele Bove (partecipazione) si erano fatti carico di aiutare la Leone XII a trovare una nuova collocazione, anche se si tratta di scuola privata. Il 10 luglio era intanto arrivata la notizia che era stata trovata una sistemazione per il nido nei locali dell'asilo "Il Seme" di Sant'Anna. Sembrava che fosse a portata di mano anche una soluzione per la materna, tanto che il giorno dopo la Leone XII aveva convocato per martedì 17 un incontro alla scuola Radice perché, scriveva la direzione, "siamo stati informati dagli organi competenti sulla disponibilità di una sede per la scuola materna".

Intanto negli ambienti comunali si parlava di una situazione in evoluzione, con almeno due ipotesi sul tavolo, anche se poi alla fine ne era rimasta una: quella di un piano dell'Istituto Giorgi, edificio di proprietà della camera di commercio in affitto alla provincia. Mercoledì 18 c'era stato un ulteriore incontro tra gli assessori e la scuola. Anche la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi seguiva la vicenda, dando la disponibilità ad aiutare a trovare una soluzione nei limiti delle proprie competenze. Giovedì la scuola aveva incontrato un'architetta dirigente della provincia. Sembrava che stesse procedendo tutto per il meglio, ma poi venerdì alla riunione tra comune, camera di commercio e vertici della scuola tutto è naufragato.

Con un comunicato diffuso oggi, la Leone XII ha dato la sua versione dell'incontro. "Per rispondere a tutti i dubbi – ha scritto la direzione –: la scuola era stata convocata per buttare giù l'accordo relativo all'istituto di cui tutti sapete, per poi sottoscriverlo; giunti al tavolo, a sorpresa, ci è stato riferito che l'immobile di proprietà di terzi ed in locazione alla provincia non è stato preso ancora in carico dall'amministrazione comunale e dunque il comune, allo stato, non può consegnarlo".

Da quanto risulta a La Gazzetta di Lucca, dai contatti tra gli enti sarebbe emersa la richiesta alla camera di commercio di fare direttamente un contratto con il proprietario della scuola, però sarebbe risultato che la camera di commercio non può farlo perché la stessa ha scritto a suo tempo alla provincia di liberare l'edifico nel 2019, dato che non può sostenerne l'adeguamento alla normativa antisismica. La provincia, che ha la piena disponibilità dell'edificio, ha già predisposto un piano di spostamento del professionale all'Istituto Fermi (uno spostamento che comunque sembra sia economicamente conveniente per Palazzo Ducale, dato che sarebbe importante l'affitto pagato al Giorgi). È stata anche ventilata l'ipotesi di chiedere al comune di prendersi in carico il piano, ma a Palazzo Orsetti non si sarebbero sentiti di assumersi questa responsabilità e questo costo. C'è poi stato il fatto che alcuni genitori hanno chiesto di vedere la documentazione sulla sicurezza dello stabile, e sembra che ciò non sia stato d'aiuto alle trattative.

Insomma, alla fine a rimanere con il cerino in mano è rimasta la Leone XII. Nelle ultime ore è emersa la volontà di fare un'ulteriore offerta alle suore per una villa a San Marco. Una strada già battuta nel recente passato, ma che finora non ha avuto esito, perché le religiose non sarebbero disposte a dare lo spazio in locazione.