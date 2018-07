Nigeriano aggredisce anziano per strappargli il cellulare: arrestato dalla polizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 21 luglio 2018, 16:42

Provincia, comune, camera di commercio. I contatti tra questi tre enti per dare una nuova sede alla scuola materna cattolica Leone XII, ospitandola nei locali dell'Istituto Giorgi, non hanno avuto un esito positivo

sabato, 21 luglio 2018, 16:39

Incidente stradale questo primo pomeriggio verso le 14 sulla via del Brennero poco prima di Marlia, dove due automobili, una Bmw ed una Smart, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare

sabato, 21 luglio 2018, 16:16

Ultima giornata per la storica profumeria Limoni. Dopo più di 40 anni di attività, nel centro storico, chiude un altro negozio

sabato, 21 luglio 2018, 13:30

Nel corso del 2017, sono stati 1116 i nuovi ingressi nei 73 cimiteri (72 nelle frazioni, uno quello urbano) del comune di Lucca. Nell'ultimo lustro, la media dei nuovi ingressi si è sempre attestata intorno alle mille unità annue.

sabato, 21 luglio 2018, 13:04

I poliziotti della stradale in Toscana hanno deciso di dedicare l’operazione di stanotte a un loro collega di Lucca, Angelo Chiocca, sempre impegnato in prima linea a diffondere la cultura della guida sicura

venerdì, 20 luglio 2018, 18:31

Non hanno avuto un esito positivo i contatti tra la scuola e le autorità istituzionali per trovare una nuova sede per la materna, rimasta senza sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao. Monica Lunardi, coordinatrice della scuola materna Leone XII, dichiara in anteprima la chiusura della scuola