Operazione “Estate Sicura”, controlli straordinari dei carabinieri

venerdì, 27 luglio 2018, 13:06

I carabinieri del comando provinciale di Lucca hanno intensificato, su tutta la provincia, il dispositivo di prevenzione, con particolare riferimento ai reati predatori, che hanno maggiore impatto sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

I risultati conseguiti nelle ultime ore sono stati significativi. In tutte le aree della provincia: complessivamente sono state tratte in arresto tre persone e denunciate altrettante in stato di libertà.

In particolare, per quanto riguarda il comune di Lucca, la stazione di Borgo Giannotti, in esecuzione di un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, ha sottoposto alla detenzione domiciliare Dante Matteoni, lucchese di 58 anni, il quale dovrà scontare un residuo pena di sette anni di reclusione per estorsione;

Il nucleo antisofisticazioni e sanità di Livorno, d’intesa con la stazione di Lucca e la locale azienda sanitaria, ha segnalato poi alle autorità preposte il responsabile di una pizzeria di Via Santa Croce, al quale è stata imposta la sospensione dell’attività fino all’eliminazione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate.

Al termine di un’indagine condotta dal nucleo tutela patrimonio culturale di Genova infine,, è stato recuperato a Milano, un prezioso libro del ‘500 dal titolo “La Georgica di Virgilio” datato 1549, che era stato rubato il 19 novembre 2017 a Lucca a un antiquario di Sarzana, presente in città per partecipare al tipico mercato dell’usato. La persona che ne era in possesso, un uomo di origine siciliana ma residente nel capoluogo lombardo dove è stato oggetto di perquisizione, è stato denunciato per ricettazione.