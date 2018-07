Cronaca



Più vicine le fognature nell'Oltreserchio: chiusa la conferenza di servizi sul progetto definitivo

giovedì, 26 luglio 2018, 11:55

Si è conclusa con il via libera di tutti gli enti partecipanti la conferenza di servizi per il progetto definitivo di Geal di collegamento fognario da Nozzano a Pontetetto indetta dall'Autorità Idrica Toscana. Adesso si apre la fase della progettazione esecutiva che si concluderà entro la fine dell'anno per poi procedere con la gara d'appalto europea e l'apertura dei cantieri, salvo imprevisti, entro il 2019.

"La chiusura della conferenza di servizi per il progetto definitivo -commenta il sindaco Alessandro Tambellini- è un fatto di grande importanza perché significa che il progetto ha adesso tutte le autorizzazioni per poter essere realizzato. Il collegamento Nozzano - Pontetetto è una pietra miliare per poter procedere negli anni a venire con ulteriori estensioni e fornire, finalmente e dopo decenni di tentativi a vuoto, le fognature ai centri abitati dell'Oltreserchio".ù

"Voglio ringraziare -commenta il presidente di Geal Giulio Sensi- tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi perché hanno compreso l'importanza di questo progetto e fornito osservazioni utili a fare in modo che venisse reso compatibile con il territorio. Adesso si apre la fase della progettazione esecutiva che porterà nel giro di un anno e mezzo a poter finalmente vedere l'apertura dei cantieri".

Soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato di Geal Andrea De Caterini. "Cinque anni fa -commenta l'ad di Geal- non esisteva alcuna soluzione progettuale reale per dotare l'Oltreserchio di fognature. Il lavoro di questi anni è stato intenso e più rapido possibile e possiamo intravedere il momento in cui apriranno i cantieri. Il quadro degli investimenti di Geal è completo e passo dopo passo stiamo rispondendo alle esigenze prioritarie del territorio".

"Abbiamo costruito -commenta l'assessore all'ambiente del Comune di Lucca Francesco Raspini- l'impostazione progettuale insieme a Geal e seguito passo passo in tutte le sedi competenti e nei confronti con il territorio questo progetto. Continueremo ad operare affinché i tempi di progettazione esecutiva, gara e avvio dei lavori vengano rispettati. Si intravede il momento in cui finalmente potremo dire che l'Oltreserchio ha iniziato ad avere le fognature".

Il collegamento Nozzano – Pontetetto dimensionato per circa 9000 abitanti permetterà negli anni a venire di procedere ad ulteriori estensioni nelle località dell'Oltreserchio, nonché di mettere subito in funzione la rete esistente a Nozzano. L'importo del progetto è di circa 10 milioni di euro, parzialmente finanziati con i fondi dell'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del 28 gennaio 2006.

Nel dettaglio il progetto prevede il collettamento dalla centrale delle Cateratte sino alla stazione denominata Santeschi che a sua volta conferisce i reflui al depuratore di Pontetetto. Per il raggiungimento di tale obiettivo dovranno essere realizzate una condotta di fognatura, 4 nuove stazioni di sollevamento, il potenziamento di una centralina esistente ed il relining di una porzione della condotta a gravità che proprio dalla centrale Santeschi arriva al depuratore di Pontetetto. I 4 nuovi impianti di sollevamento fognario saranno realizzati in posizioni strategiche nell'ottica di una gestione globale dell'intero sistema. Tali stazioni infatti saranno utilizzate quali punti di raccolta di piccoli bacini di fognatura nera limitrofi alle centrali stesse. Verranno poi realizzati altri interventi minori in località alla Conte e a Meati.