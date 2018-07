Polizia in autostrada contro alcol e droga: ritirate 17 patenti e tolti quasi 400 punti

Altri articoli in Cronaca

sabato, 21 luglio 2018, 13:30

Nel corso del 2017, sono stati 1116 i nuovi ingressi nei 73 cimiteri (72 nelle frazioni, uno quello urbano) del comune di Lucca. Nell'ultimo lustro, la media dei nuovi ingressi si è sempre attestata intorno alle mille unità annue.

venerdì, 20 luglio 2018, 18:31

Non hanno avuto un esito positivo i contatti tra la scuola e le autorità istituzionali per trovare una nuova sede per la materna, rimasta senza sede dopo la chiusura del complesso San Nicolao. Monica Lunardi, coordinatrice della scuola materna Leone XII, dichiara in anteprima la chiusura della scuola

venerdì, 20 luglio 2018, 15:12

Brutta avventura per un gattino di appena un giorno: il cucciolo era entrato in un tubo di scarico delle acque piovane di una casa in via Turati a Sant'Anna ed era rimasto intrappolato. Per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco

venerdì, 20 luglio 2018, 13:30

Da anni i volontari di Protezione Civile, e non, di Anpana Lucca si recano sulle maggiori calamità italiane per prestare soccorso e assistenza, oltre che alle persone, che risulta l'intervento primario e tempestivo, agli animali che, come gli umani, risultano colpiti e schoccati dagli eventi calamitosi

venerdì, 20 luglio 2018, 13:14

Sulla base degli impegni presi con i cittadini e gli esercenti della zona, sono stati effettuati in questi giorni ulteriori e ancora più approfonditi saggi per cercare di evitare la chiusura totale della strada e i risultati emersi sono parzialmente positivi

venerdì, 20 luglio 2018, 12:13

Proseguono i lavori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese: una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro territorio, da secoli intrinsecamente legata allo sviluppo economico e sociale della città, nonché alla sua sicurezza idraulica