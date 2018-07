Cronaca



Presentati i progetti per collocare gli istituti “Civitali” e “Paladini”

lunedì, 23 luglio 2018, 15:48

di barbara ghiselli

Come prevedibile, questa mattina, la sala rappresentanza di Palazzo Ducale era gremita, durante il secondo incontro del percorso partecipativo avviato dalla provincia sulla questione dei trasferimenti degli istituti superiori scolastici “Civitali” e “Paladini” di Lucca a causa della chiusura dello storico complesso di via San Nicolao. In molti, infatti, tra studenti, professori, genitori degli alunni erano interessati a sapere dove sarebbero state collocate le due scuole durante i lavori nel complesso di San Nicolao.

“Siamo in una situazione d'emergenza e stiamo lavorando per gestirla al meglio – ha esordito all'incontro il presidente della provincia, Luca Menesini – e abbiamo valutato come migliore delle ipotesi, al momento, quella di collocare il Paladini nei prefabbricati al Campo di Marte mentre l'istituto Civitali all'Itc. Carrara”. Menesini ha spiegato infatti che, data la presenza di piu' del 10 per cento di alunni disabili per l'istituto Civitali, ha fatto pensare all'Itc Carrara come sede più idonea per collocare le classi della scuola. “Voglio però ricordare che i prefabbricati di oggi sono migliori di tante aule di scuola: – ha dichiarato Menesini – funzionali, moderni e adatti per queste situazioni”.

E' toccato all'architetto Francesca Lazzari, dirigente del Servizio coordinamento Lavori Pubblici elencare più nel dettaglio dove saranno collocate le due scuole. “Per gli allievi dell'istituto Civitali – ha affermato Lazzari – sono già pronte 17 aule all'istituto Carrara alle quali si aggiunge altre due aule LIA e due laboratori. Abbiamo pensato anche di collocare quattro strutture provvisorie al Campo di Marte”.

Lazzari ha aggiunto che, per il Paladini, è stato pensato di sfruttare dell'ex ospedale Campo di Marte, sia l'area parcheggio che l'edificio 7 dove era ospitato il centro trasfusionale.

“Saranno 20 le aule che troveranno spazio nei prefabbricati ad un piano – ha detto Lazzari – all'interno di un'area recintata mentre nell'ex centro trasfusionale troveranno sede due laboratori, la segreteria e la sala insegnanti”.

Lazzari ha poi continuato dicendo che le scuole Civitali e Paladini disporranno della palestra presso per il Carrara che è collocata al piano seminterrato (per esercizi) e poi saranno predisposti mezzi per poter portare i ragazzi durante l'ora di educazione fisica anche in altre strutture.

La tempistica per fare tutto ciò? “Abbiamo già contattato tre ditte che si occupano di prefabbricati – ha ripreso la parola Menesini – e ci hanno detto che quelli ad un piano possono essere costruiti in circa 15 giorni: la preparazione dell'area dovrebbe partire il primo agosto, il montaggio moduli dovrebbe avvenire il primo settembre, il trasloco segreterie a partire dal 20 agosto, trasloco arredi aule Itc Carrara il 20 agosto e il trasloco arredi in aule provvisorie il 13 settembre”.

Menesini ha poi sostenuto che se le strutture non fossero pronte entro il 17 settembre (data d'inizio dell'anno scolastico) saranno valutate altre soluzioni “tampone” e, a questo proposito stanno controllando altre aule e spazi diponibili presso gli istituti. “E' presto per ora per poter affermare con certezza – ha detto Menesini – che i prefabbricati saranno pronti nei tempi previsti, valuteremo tra 15 giorni a che punto è la situazione e agiremo di conseguenza”. Sia Menesini che Lazzari e il sindaco Tambellini, alla riunione, hanno poi voluto sottolineare l'ottimo rapporto di condivisione con l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ha dimostrato piena disponibilità per la fattibilità del progetto. Menesini e Tambellini hanno voluto ricordare che, appena hanno saputo (a fine maggio), dell'urgenza della ristrutturazione delle due scuole si sono subito attivati per cercare una soluzione praticabile.

Non poche le perplessità da parte del pubblico presente: “Noi vogliamo certezze: qui si stanno formulando solo ipotesi ma cosa faremo se non saranno pronte le aule per l'inizio dell'anno scolastico?”, “Ma in tutto questo i laboratori per l'istituto Civitali indirizzo moda, fondamentali per gli studenti, dove saranno collocati?”. Perplessità che hanno trovato voce anche in molti insegnanti: “Avremmo bisogno delle aule già a fine agosto per poter programmare e progettare la didattica, come faremo ora che non siamo nemmeno sicuri che gli spazi siano pronti il 17 settembre?” “Le scuole in questo modo sono delle strutture sbriciolate, la turnazione delle aule comporta non pochi problemi agli studenti, le attività dei laboratori vengono penalizzate e tutto a scapito dei nostri allievi”. Rino Capasso di Cobas si è detto contrariato della soluzione scelta mettendo il Civitali presso il Carrara: “Questa scelta, dimostra ancora una volta, come nelle scelte politiche sull'edilizia scolastica prevalga la logica del risparmio sulle più elementari esigenze didattiche basti pensare che i ragazzi del Civitali stando al Carrara per raggiungere a piedi (circa 250 metri) i laboratori del Campo di Marte da usare in comune con il Paladini, ad andare e a tornare perderebbero minimo un terzo della lezione: non è una logica accettabile. Per il diritto allo studio è necessario investire e non giocare al ribasso”. La preside Iolanda Bocci ha fatto presente all'incontro la volontà e l'impegno da parte sua, dei docenti e del personale Ata, per far sì che, anche in una situazione d'emergenza, sia garantito un ottimo servizio agli alunni. Bocci ha chiesto poi, vista la mancanza di spazi e aule, di poter avere la concessione della struttura dell'istituto Giorgi che era stato usato in precedenza da aule del Pertini.

Nel periodo dunque delle vacanze estive, quando il pensiero della scuola per alunni e i docenti sembra lontano, quest'estate invece è più che mai presente e desta non poche preoccupazioni.

Foto di Gabriele Muratori