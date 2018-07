Cronaca



Profumeria Limoni, ultimo giorno di apertura

sabato, 21 luglio 2018, 16:16

Ultima giornata per la storica profumeria Limoni. Dopo più di 40 anni di attività, nel centro storico, chiude un altro negozio.

Entri e ti senti a casa: sarà la dimensione, un piccolo punto vendita una bomboniera, sarà che fra profumi, trucchi e creme sei accolto da due signore gentilissime: la responsabile Monica e la collega Alessia. Proprio loro da domani e probabilmente fino a mercoledì resteranno a preparare scatoloni con le rimanenze dei prodotti, ricordando le star e i loro segreti di bellezza. Le clienti lucchesi più raffinate ed esigenti e quelle più attente anche al centesimo. Rideranno e piangeranno impacchettando quella crema o quel profumo.

Oggi è una giornata triste per Monica ed Alessia, non hanno molta voglia di raccontarsi e raccontare, si sono chiuse in un riserbo totale: “Noi, non sappiamo niente di preciso e non sappiamo neanche dove andremo – spiega Monica – forse, lunedì conoscerò dove verrò spostata.” Il marchio Douglas ha inglobato la Gardenia e Limoni con un unico capo area, è mai possibile che il colosso tedesco, sul mercato italiano ormai dal 1989, abbia dato il ben servito alle due signore senza ricollocarle?

E il materiale, che fine farà? “Facciamo solo degli spostamenti. – riferisce Alessia – Non sappiamo in quale punto vendita finiranno i prodotti. Questa catena ha 500 negozi.” Le signore non si sbilanciano, non sono a conoscenza di chi abbia acquistato l’attività commerciale: “Sono loro che hanno trattato con i proprietari” - si affrettano ad aggiungere.

Certamente il valore aggiunto di queste piccole realtà è senza dubbio la disponibilità a coccolare il cliente. Lo sanno bene Monica ed Alessia che dopo molti anni si sono costruite una clientela affezionata.

Si è sparsa la voce, un viavai di persone entra nella bottega per i saluti, fra occhi luccicanti e qualche abbraccio le due signore affermano: “Chiederemo di mettere un cartello: Alessia e Monica vi aspettano, indicando il nome del negozio, tanto per informare la nostra clientela.”

Annalisa Ercolini