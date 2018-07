Protesta degli autotrasportatori della provincia di Lucca: fermo dei trasporti a inizio agosto

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 luglio 2018, 16:47

Si sono aperti oggi tre cantieri della Geal, la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, a Sant'Alessio, sulla via del Brennero e sulla via di Tiglio. Il primo consiste in un'importante estensione della fognatura, mentre sulla via di Tiglio e via del Brennero verranno sostituiti due...

mercoledì, 18 luglio 2018, 16:30

Ancora esposti contro le Gazzette, questa volta presentati da due colleghe: Letizia Tassinari di Viareggio e Marta Quilici di Pistoia. Il terzo collegio di disciplina territoriale dell'ordine dei giornalisti del Lazio ha disposto l'archiviazione

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:21

Ecco il progetto definitivo per la ristrutturazione dei tre edifici Erp e degli spazi comuni circostanti. La ristrutturazione coniugherà la qualità dell'abitare alla sostenibilità ambientale

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:39

Si svolgerà sabato 21 luglio alle ore 10, nella via a lui intitolata, vicino al Palazzetto dello sport di via delle Tagliate, la cerimonia in memoria di Anselmo Marchi, nato a Lucca l’8 giugno 1920 e insignito della medaglia d’oro al valor militare

mercoledì, 18 luglio 2018, 09:55

“L'amore non conta i cromosomi”, l'Associazione, presieduta da Sabrina Cattaneo, costituitasi nel 2016 a seguito dell'unione di alcune famiglie con sindrome di Down ha varato il progetto “Pronti a correre”

martedì, 17 luglio 2018, 19:59

Disavventura oggi pomeriggio per una famiglia di turisti neo-zelandesi. Avevano appena acquistato il gelato in un locale di corso Garibaldi. In tre al pronto soccorso