Quindici bambini saharawi accolti a Palazzo Santini

giovedì, 26 luglio 2018, 14:52

Raul Lebbiati è noto per essersi reso, nel tempo, responsabile di diversi furti in abitazione e su autoveicoli; in alcune circostanze è stato arrestato dal personale di Lucca in flagranza di reato

giovedì, 26 luglio 2018, 14:37

Una serie di infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di moderata instabilità con l'arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio. Per questo è stato emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la Toscana a...

giovedì, 26 luglio 2018, 11:55

Si è conclusa con il via libera di tutti gli enti partecipanti la conferenza di servizi per il progetto definitivo di Geal di collegamento fognario da Nozzano a Pontetetto indetta dall'Autorità Idrica Toscana

mercoledì, 25 luglio 2018, 17:42

In occasione del concerto #PucciniDay - Lucca Summer Festival in programma il 27 luglio alle ore 21.30, a seguito di richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di cibi di bevande in contenitori rigidi

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:34

All’interno del parco del comando generale dell’arma dei carabinieri è stato presentato uno speciale Qooder che entrerà a far parte dei veicoli dell’arma dei carabinieri, con il fine di pattugliare le strade costiere della provincia di Lucca per l’estate 2018

mercoledì, 25 luglio 2018, 13:11

Viste le numerose novità introdotte, l’amministrazione ha deciso di adottare un periodo preventivo di tolleranza fino al 10 agosto per favorire la conoscenza delle norme