Sciopero alla Lucca Holding Servizi, Pialli (Fisascat Cisl): "Poca chiarezza sul futuro dei dipendenti"

venerdì, 27 luglio 2018, 14:53

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Bernardini. Dopo la fine delle operazioni di rifacimento dei sottoservizi e di posa del selciato in pietra davanti al palazzo da lunedì 30 luglionell'area della piazza partiranno i lavori per la stesura del nuovo asfalto

venerdì, 27 luglio 2018, 13:06

I risultati conseguiti nelle ultime ore sono stati significativi: un cittadino lucchese di 58 anni è stato sottoposto alla detenzione domiciliare; il responsabile di una pizzeria di Via Santa Croce è stato segnalato per carenze igienico-sanitarie e, infine, un prezioso libro del ‘500 che era stato rubato a Lucca è...

venerdì, 27 luglio 2018, 11:41

Gli agenti hanno trovato all'interno dell'edificio, che versa in condizioni igieniche insostenibili, quattro cittadini dello Sri Lanka e un cittadino marocchino. Sono stati tutti denunciati per occupazione abusiva di immobili mentre il cittadino marocchino è risultato irregolare sul territorio italiano ed è stato deferito all'autorità giudiziaria anche per questo reato

giovedì, 26 luglio 2018, 17:30

Brutto incidente stradale questo primo pomeriggio a San Macario in Piano, poco prima delle ore 15 sulla via Sarzanese, di fronte al Bar "La Salute" nei pressi del bivio per Chiatri. Una giovane coppia su uno scooter è andata fuori strada per poi finire a sbattere violentemente contro un palo...

giovedì, 26 luglio 2018, 15:22

Il protocollo è il frutto di un tavolo di lavoro permanente istituito il 5 aprile 2017, coordinato dal procuratore generale Marcello Viola, con la collaborazione del sostituto procuratore Generale Luciana Singlitico, e composto dai procuratori referenti di Codice Rosa delle singole procure della regione, e per l'ambito sanitario coordinato dalla...

giovedì, 26 luglio 2018, 14:52

Raul Lebbiati è noto per essersi reso, nel tempo, responsabile di diversi furti in abitazione e su autoveicoli; in alcune circostanze è stato arrestato dal personale di Lucca in flagranza di reato