Summer Festival 2018, Anpana Lucca impegnata nell'assistenza alla popolazione

sabato, 28 luglio 2018, 13:51

Giovedì 2 agosto, alle 10, a Vecoli, gli ospiti della comunità realizzata e gestita dal CEIS presenteranno al pubblico i lavori di miglioramento della struttura da loro utilizzata: edifici cinquecenteschi adiacenti alla coeva chiesetta, ed è grazie ad importanti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell’IKEA che...

sabato, 28 luglio 2018, 13:39

Ionel Sipos, rumeno di 33 anni, con a carico numerosi precedenti, è stato arrestato stanotte a Sant'Anna dopo che aveva tentato di introdursi in un'abitazione infrangendo il vetro della porta d'ingresso con una pala di ferro

venerdì, 27 luglio 2018, 14:53

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Bernardini. Dopo la fine delle operazioni di rifacimento dei sottoservizi e di posa del selciato in pietra davanti al palazzo da lunedì 30 luglionell'area della piazza partiranno i lavori per la stesura del nuovo asfalto

venerdì, 27 luglio 2018, 13:33

Ancora poca chiarezza sul futuro di alcuni dipendenti della Lucca Holding Servizi. A denunciarlo in un intervento Simone Pialli, funzionario della Fisascat Cisl

venerdì, 27 luglio 2018, 13:06

I risultati conseguiti nelle ultime ore sono stati significativi: un cittadino lucchese di 58 anni è stato sottoposto alla detenzione domiciliare; il responsabile di una pizzeria di Via Santa Croce è stato segnalato per carenze igienico-sanitarie e, infine, un prezioso libro del ‘500 che era stato rubato a Lucca è...

venerdì, 27 luglio 2018, 11:41

Gli agenti hanno trovato all'interno dell'edificio, che versa in condizioni igieniche insostenibili, quattro cittadini dello Sri Lanka e un cittadino marocchino. Sono stati tutti denunciati per occupazione abusiva di immobili mentre il cittadino marocchino è risultato irregolare sul territorio italiano ed è stato deferito all'autorità giudiziaria anche per questo reato