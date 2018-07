Cronaca



Vinci: "Disagi in piazza Bernardini, no al ripristino del parcheggio"

lunedì, 30 luglio 2018, 10:51

di barbara ghiselli

Stefano Vinci del negozio “Pesi e Vinci”, con sede in piazza Bernardini, interviene per segnalare alcuni disagi legati all'inizio dei lavori di asfaltatura della piazza e per fare alcune riflessioni sul rendering del progetto.



“Da metà gennaio – spiega – sono iniziati i lavori per l’asfaltatura della piazza e, guardando il rendering del progetto, la piazza risultava senza strisce per parcheggiare le auto. Invece ho saputo, ma spero di sbagliarmi, che, quando finiranno i lavori (a breve), verranno nuovamente parcheggiate le macchine”.



Vinci fa presente che i lavori hanno avuto luogo in tutto questo periodo, quindi anche nel periodo di bella stagione nel quale è più probabile avere acquirenti, con grandi disagi di polvere e con la piazza limitata.



“Pensando di avere una piazza riqualificata - commenta - sopportavo pensando al risultato. Mi sono informato e questo asfalto natura, conseguentemente al peso sostenuto delle macchine e all’olio che magari versano, entro breve tempo farebbe ritornare la piazza come prima: ovvero si sciuperebbe, si deteriorerebbe. Farebbe insomma vanificare gli sforzi fatti in questo periodo e la spesa sostenuta che è di oltre 540 mila euro".



"Ci tengo quindi a far presente - conclude Vinci - che, se verrà ripristinato il parcheggio, a mio avviso, sarà un errore clamoroso e mi opporrò con decisione a questa eventuale scelta”.