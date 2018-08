Cronaca



62 nuovi professori di ruolo per le scuole lucchesi

venerdì, 31 agosto 2018, 16:37

di eliseo biancalana

Sono 62 i professori immessi in ruolo nelle scuole lucchesi: 22 nelle medie inferiori e 40 in quelle superiori. Si sono infatti svolte stamani, presso l'istituto Enrico Fermi, le procedure per l'assegnazione della sede di incarico triennale nelle scuole secondarie di I e II grado per il prossimo anno scolastico da concorso e quelle per l'assegnazione d'ambito e sede di incarico triennale nelle secondarie dalla Graduatorie ad esaurimento (Gae).

Nel dettaglio, nelle medie sono stati immessi due nuovi professori da concorso ordinario, 15 dal percorso di formazione triennale e tirocinio (Fit) e 5 da Gae. Nelle superiori, 23 nuovi docenti arrivano dal concorso, 10 dal percorso Fit e 7 da Gae. I docenti sono assunti a tempo indeterminato, anche se i contratti sono triennali. "Abbiamo immesso in ruolo superiori e medie senza problemi risolvendo caso per caso – ha spiegato la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Lucca Donatella Buonriposi –. Queste operazioni si devono fare in collegamento con Firenze, poiché si verificano tanti cambiamenti in corso d'opera". Nei giorni precedenti si erano svolte anche le procedure per il personale ATA ed erano entrati in ruolo 20 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e 31 collaboratori scolastici.

La dirigente ha auspicato un cambiamento nelle procedure di assunzione. "Una cosa è certa – ha infatti affermato – gli uffici fanno i salti mortali per mandare a regime un metodo ottocentesco che non è più adeguato. Dobbiamo impostare nuove modalità di reclutamento! Ora sarebbe il momento propizio visto che la gran parte delle graduatorie sono esaurite. Sono entrate in ruolo persone dopo 20 anni di precariato e quindi è ora che dobbiamo agire prima di tornare a costituire nuove graduatorie!"

Tra gli entrati in ruolo c'è anche la professoressa Antonia Fontana (foto), dopo ben 18 anni di precariato. "L'abbiamo applaudita – ha detto su di lei la Buonriposi – perché sappiamo quanto sia valida come docente".