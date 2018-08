Cronaca



74 anni dopo la liberazione Lucca la ricorda con un mese ricco di eventi

martedì, 28 agosto 2018, 14:10

di eleonora pomponi coletti

Un mese ricco di mostre, approfondimenti e appuntamenti per ricordare la Liberazione: è così che l’Anpi e l’Isrec, insieme con comune e provincia di Lucca, hanno dato vita ad un calendario ricco di eventi che celebrano la memoria.

La serie di eventi inizierà domenica 2 settembre a Montuolo nella sala della chiesa parrocchiale nella quale alle 17:30, alla presenza del Sindaco Tambellini, verranno consegnati gli attestati per il coraggio civile, cerimonia che sarà arricchita dall’intervento di Francesco Lucarini e Silvia Angelini dell’istituto Storico della Resistenza e dell’Età’ Contemporanea di Lucca e dalla testimonianza di Antonio Modena.

Lunedì 3 settembre alle 17:30, presso l‘auditorium del centro culturale Agorà ci sarà un seminario di studi a cura degli istituti storici della Resistenza di Lucca e Pistoia dal titolo “Oltre la memoria. Gli Istituti storici della Resistenza Manrico Ducceschi e l’XI Zona”: a differenza degli altri appuntamenti, questo non e’ un momento dedicato semplicemente alla memoria, ma si tratta di un momento di studio, durante il quale verra’ fatto il punto sulle fonti relative alla memoria dei nostri territori.

In un 2018 che ha visto molti anniversari importanti, vede il settantesimo anniversario della nostra Costituzione; l’Ampi, che da sempre si batte affinché la Costituzione sia conosciuta, amata e attuata dal popolo italiano, ha promosso la mostra collettiva “1948 – 2018, Pittori e artisti lucchesi per la Costituzione” che sarà inaugurata martedì 4 settembre alle 17.30 presso la casermetta San Frediano, e resterà visitabile fino al 15 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.

Il 5 settembre, per ricordare I fatti del 5 settembre 1944 data in cui I “black warriors” (unica unità di colore statunitense operante in Europa) fecero il loro ingresso a Lucca, nella sala del consiglio comunale di Palazzo Santini, si svolgerà la cerimonia istituzionale con la consegna del Premio al Coraggio Morale a cura di Monte San Martino Trust MSMT. Questo premio, istituito quest’anno in via sperimentale, che andrà alla Ortensia Mele, signora Abruzzese di Roseto degli Abruzzi, per aver messo a disposizione un appartamento di sua proprietà nel centro storico di Lucca a favore di una famiglia di rifugiati siriani.

Nella settimana successive, l’appuntamento e’ per sabato 8 alle 17.30, nella sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale, giorno in cui si svolgerà l‘iniziativa “Nessuno a casa”, momento in cui verranno fatte delle riflessioni a 75 anni di distanza dall’Armistizio dell’8 settembre 1943.

Domenica 9 settembre alle ore 11.00, come ogni anno si svolgerà nella Chiesa parrocchiale di Farneta la Santa Messa in memoria delle vittime dell’Eccidio della Certosa di Farneta.

Sabato 15 settembre, presso il centro “Il Bucaneve” a Santa Maria del Colle, andrà in scena alle 19.30 la narrazione teatrale “La straordinaria vicenda di Guglielmo Lippi Francesconi (1848 – 1944)” a cura di Franco Anichini, Bianca Maria Scirè e Giuliano Olivi; un omaggio al primario dell’ospedale psichiatrico di Maggiano che venne ucciso dai nazisti nell’eccidio della Certosa di Farneta.

Il giorno successive, domenica 16, l’ex ospedale psichiatrico verrà aperto per le visite guidate nella parte storica. Le visite saranno due, una prevista per le ore 9 e una alle 10.30 ed è obbligatoria la prenotazione che e’ possibile fare chiamando il numero 0583/327243 o scrivendo a info@fondazionemariotobino.it .

Questo mese dedicato alla Liberazione di Lucca si chiuderà venerdì 5 ottobre con l’appuntamento “Curare la Guerra a Lucca. I medici, il conflitto mondiale e la Resistenza”, previsto per le ore 9 nel complesso di San Micheletto. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Mario Tobino, analizza la difficile posizione tra coloro che, sotto Giuramento di Ippocrate, avevano ogni giorno a che fare con una violenza inaudita.