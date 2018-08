Cronaca



Aggrediti tre poliziotti al S. Giorgio

sabato, 4 agosto 2018, 20:54

Tre poliziotti penitenziari del carcere sono state aggrediti ieri da un detenuto nella Casa Circondariale di Lucca. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

Commenta Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana del SAPPE: "Ieri, intorno alle ore 13, un detenuto ventenne di origini nigeriane , arrestato 15 giorni fa per tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, all'interno della III Sezione detentiva del carcere ha aggredito con calci e pugni un Sovrintendente e due Agenti della Polizia Penitenziaria. Solo grazie all'intervento di altro personale accorso si è riuscito ad evitare il peggio. I tre collgehi sono stati trasportati da un'ambulanza al pronto soccorso di Lucca. Il carcere lucchese non è un'oasi felice: vige una pianta organica falsata, mancano Sottufficiali e Agenti, il personale deve espletare turni di 8 ore in una struttura in cui sono detenute 107 persone rispetto ai 70 posti letto. Ancora oggi sono presenti detenuti con problemi psichiatrici gravi, qualcuno ha addirittura ricevuto ben tre TSO, e anche se si sa che Lucca non è una struttura idonea per questo tipo di detenuti, questi continuano a rimanerci. Le istituzioni devono risolvere questa mattanza che giornalmente mina la serenità degli istituti, perché le problematiche istituzionali da fronteggiare giornalmente sono molteplici".

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, evidenzia come "quel che è accaduto a Lucca conferma che la tensione che caratterizza le carceri, al di là di ogni buona intenzione, è costante. Le carceri sono più sicure assumendo gli Agenti di Polizia Penitenziaria che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri. Altro che la vigilanza dinamica, che vorrebbe meno ore i detenuti in cella senza però fare alcunchè. La situazione nelle carceri resta allarmante e non ci si ostini, dunque, a vedere le carceri con l'occhio deformato dalle preconcette impostazioni ideologiche, che vogliono rappresentare una situazione di normalità che non c'è affatto".

"La situazione delle carceri si è notevolmente aggravata rispetto agli anni precedenti", conclude. "I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre nel primo semestre del 2018 sono inquietanti: 5.157 atti di autolesionismo, 585 tentati suicidi, 3.545 colluttazioni, 571 ferimenti, 5 tentati omicidi. I decessi per cause naturali sono stati 46 ed i suicidi 24. Le evasioni sono state 2 da istituto, 27 da permessi premio, 7 da lavoro all'esterno, 7 da semilibertà, 17 da licenze concesse a internati. E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario 'aperto', ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria".

Per il SAPPE "lasciare le celle aperte più di 8 ore al giorno senza far fare nulla ai detenuti – lavorare, studiare, essere impegnati in una qualsiasi attività – è controproducente perché lascia i detenuti nell'apatia: non riconoscerlo vuol dire essere demagoghi ed ipocriti".

Solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno subito aggressione interna al carcere. Anzi che gestire la politica a colpi di decreti senza un minimo di programmazione, il governo giallo-verde in questi mesi avrebbe dovuto lavorare con serietà alla riforma giudiziaria. Invece ha perso tempo a costruire un decreto milleproroghe distante dalla gente ed un decreto dignità che crea dioccupazione e nessuna prospettiva di lavoro o ad affannarsi ad anticipare le elezioni provinciali solo per andare ad occupare posti nelle fondazioni bancarie. La riforma giudiziaria avrebbe sicuramento trovato la larga maggioranza del Parlamento visto che Forza Italia ha condiviso con la Lega un programma con i cittadini. Così come avrebbe trovato ampia convergenza il tema delle tutele degli agenti di Polizia Penitenziaria": è quanto ha detto Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia e vice presidente del gruppo a Palazzo Madama commentano l'aggressione di tre agenti da parte di un detenuto nella Casa Circondariale di Lucca denunciato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.