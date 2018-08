Antonio Corsini ad un passo dal successo a Volterra

Altri articoli in Cronaca

domenica, 26 agosto 2018, 16:27

Finalmente è arrivata a Lucca la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate 2018. I giudizi raccolti dalla Gazzetta di Lucca, nei momenti di affluenza, sono stati perlopiù positivi

domenica, 26 agosto 2018, 09:43

Nonostante l'allerta meteo arancione, diramata in giornata, in migliaia hanno invaso il centro storico di Lucca, in occasione dell'attesissima notte bianca organizzata dal comune e da Confcommercio. Le persone, con il passare delle ore, incoraggiate dall'assenza della temuta pioggia, si sono riversate numerose per le vie della città

sabato, 25 agosto 2018, 19:59

L'area del Tempietto del Nottolini versa in condizioni di degrado e il comune destina 3 mila 956 euro alla pulizia dell'area. L'intervento è reso necessario anche in vista del prossimo restauro dell'Acquedotto

sabato, 25 agosto 2018, 19:35

Stamattina le Volanti della polizia hanno arrestato tre cittadini cechi, una coppia ed un loro amico, responsabili di più furti ai danni dei clienti di alcuni supermercati della città

sabato, 25 agosto 2018, 13:23

L'allerta meteo sale a livello arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalle 21.00 di stasera 25 agosto alle 13.00 di domani 26 agosto

venerdì, 24 agosto 2018, 16:22

Codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani