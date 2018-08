Cronaca



Arancio e San Filippo: cambia la viabilità sulla via di Tiglio

venerdì, 3 agosto 2018, 16:48

Partirà martedì 7 agosto la sperimentazione per la nuova viabilità nel tratto di via di Tiglio fra i quartieri dell'Arancio e San Filippo. Per migliorare i problemi di traffico che persistono all'incrocio con via Ingrillini in corrispondenza con il passaggio a livello, l'amministrazione comunale, ha emanato un'ordinanza validafino al 15 settembre che istituisce senso unico con direzione est (da Lucca verso Capannori) nel tratto della via compreso fra l'incrocio con via Orzali e via della Chiesa di San Filippo. Pertanto tutti i veicoli che si immettono su via di Tiglio da via Orzali, via Ingrillini, via Martini e via Antognoli avranno l'obbligo di svoltare a destra, mentre quelli provenienti da via Sandei e via di Tiglio (all'ncrocio con via della Chiesa di San Filippo) avranno l'obbligo di svolta a sinistra. All'incrocio fra via di Tiglio e via del Cimitero di San Filippo sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate a pieno carico che transitano in direzione est (da Capannori verso Lucca).