Cronaca



Basta auto al parco fluviale: più controlli e sanzione più severa

venerdì, 3 agosto 2018, 12:20

di eliseo biancalana

Stop auto al parco fluviale. L'amministrazione comunale vuole intensificare i controlli nel periodo estivo, ed è previsto un aumento della sanzione. È quanto è stato annunciato stamani in conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti si è svolto presso la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, in concomitanza con un sopralluogo della polizia municipale nel parco.



È stato il presidente della commissione consiliare ambiente, Daniele Bianucci, a chiedere il sopralluogo con l'amministrazione e la stampa. Il consigliere comunale ha dichiarato di aver ricevuto reiterate segnalazioni dei cittadini che lamentavano l'afflusso di auto nel parco, soprattutto nei weekend estivi. "Siamo in un posto bellissimo che va preservato" ha detto il consigliere. È stato però ammesso che la segnaletica nel luogo è carente, e che spesso i cittadini infrangono il divieto perché ne ignorano l'esistenza. Per questo il comune ha già messo in bilancio 50mila euro per rendere più efficaci la cartellonistica e gli sbarramenti. I nuovi cartelli dovrebbero essere installati tra qualche mese.



L'assessore alla sicurezza Francesco Raspini ha ricordato che il nuovo regolamento di polizia urbana sanziona l'occupazione delle aree verdi da parte delle automobili. L'intenzione della giunta è quella di innalzare la relativa sanzione. Il comandante della polizia municipale Maurizio Prina ha aggiunto che da quest'anno sono impiegati nei controlli anche degli agenti assunti a tempo determinato.



Erano presenti alla conferenza gli agenti del nucleo ambientale, guidati dall'ispettore Urbani. Durante il sopralluogo sono state fermate delle auto che transitavano nella zona.