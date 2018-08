Cronaca



Brennero, chiusura strada per ultime lavorazioni cantiere Geal

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:36

Si avviano alla conclusione i lavori Geal sulla via del Brennero per la sostituzione del grande tubo che, dai pozzi sul Serchio, alimenta tutto l'acquedotto cittadino, un'arteria sotterranea fondamentale per l'approvvigionamento idrico di Lucca.

In questa ultima fase la ditta incaricata dovrà far passare un tratto della tubazione di 50 centimetri di diametro da un lato all'altro della via del Brennero, dal momento che l'acquedotto corre nel primo tratto, prima di via Salicchi, sul lato sinistro e nel secondo tratto (dopo via Salicchi) sul lato destro.

Per permettere questo intervento che andrà a ingombrare tutta la carreggiata stradale, nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto in Comune martedì 28 agosto, è stato deciso di chiudere un tratto di strada in corrispondenza dell'incrocio con via Salicchi nel prossimo fine settimana, quando non circolano sull'arteria stradale i mezzi pesanti, e realizzando percorsi alternativi per gli altri mezzi che percorreranno questo tratto della via del Brennero.

Ecco, nel dettaglio, il dispositivo dell'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune.

Dalle 21 di venerdì 31 agosto fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 6.00 di lunedì 3 settembre sarà istituito il divieto di transito in via del Brennero, all'intersezione con via dei Salicchi, in entrambi i sensi di marcia. Divieto di transito, eccetto che per i residenti e per l'accesso a tutte le attività economiche, compresi gli esercizi pubblici tipo bar, forni, etc., anche nel tratto compreso tra l'intersezione con via Matteo Civitali e l'intersezione con via dei Salicchi, e nel tratto compreso tra via Poschi Meuron e via dei Salicchi. Sarà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti e per l'accesso a tutte le attività economiche, compresi gli esercizi pubblici tipo bar, forni, etc., in via dei Salicchi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Matteo Civitali e l'intersezione con via del Brennero, e nel tratto compreso tra via Isa Belli Barsali e via del Brennero. Ci sarà inoltre il divieto di fermata su entrambi i lati in via dei Salicchi, in prossimità dell'intersezione con via delle Ville Nord, in via delle Ville Nord, in prossimità dell'intersezione con via dei Salicchi, in via Jacopo della Quercia, in prossimità dell'intersezione con via San Marco.

Percorsi alternativi. I veicoli provenienti da nord (SS 12 del Brennero) con direzione Lucca, giunti all'intersezione con via Poschi Meuron, dovranno seguire il seguente percorso alternativo: via Poschi Meuron, via dei Salicchi, via delle Ville Nord, via San Marco, o via Jacopo Della Quercia.I veicoli provenienti da sud (viali di circonvallazione) con direzione Ponte a Moriano/Garfagnana, giunti in via Matteo Civitali, dovranno seguire il seguente percorso alternativo: via San Marco, via delle Ville Nord, via dei Salicchi, via Poschi Meuron. Per i veicoli con portata a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con direzione di marcia nord-Ponte a Moriano/Garfagnana, è consigliato il seguente percorso alternativo: viali di circonvallazione, via Jacopo Della Quercia, via San Marco, via delle Ville Nord, via dei Salicchi, via Poschi Meuron.

Dopo questa chiusura della via del Brennero nel prossimo fine settimana, i lavori riprenderanno per alcuni giorni con la chiusura nottura della strada. Il cantiere chiuderà definitivamente la notte del 5 settembre.