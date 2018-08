Cronaca



Bullismo, in arrivo il protocollo: verso un tutor anti-bullismo in ogni scuola

lunedì, 20 agosto 2018, 18:07

di eliseo biancalana

Le scuole lucchesi in campo contro il bullismo. Domani la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi presenterà ai presidi di tutte le scuole di ogni ordine e grado il nuovo protocollo anti-bullismo, che servirà per evitare che le scuole procedano in ordine sparso nell'affrontare questo fenomeno. "Gli insegnanti saranno in grado di capire e individuare all'interno delle proprie classi le prime dinamiche e le prime avvisaglie di bullismo e sapranno come intervenire" ha spiegato a La Gazzetta di Lucca Donatella Buonriposi.

Sarà presentato presso l'Istituto Fermi il nuovo protocollo per il contrasto al bullismo, la cui stesura è ormai quasi definitiva. Il testo è stato elaborato in provveditorato da un tavolo tecnico, a cui hanno partecipato i presidi Cesare Lazzari (ITC Francesco Carrara), Daniela Venturi (ISI Pertini) e Massimo Fontanelli (Polo scientifico e tecnologico professionale Fermi – Giorgi). Il protocollo è già stato inviato a tutti i dirigenti scolastici, che hanno potuto così presentare le loro osservazioni. Domani saranno definiti i prossimi passaggi. Al protocollo saranno chiamati ad aderire i singoli presidi di tutte le scuole (infanzia compresa), senza necessità di coinvolgere gli organi collegiali. "È il preside che decide di aderire e che poi si attiva perché nella sua scuola vengano messe in atto le azioni indicate nel protocollo" ha spiegato Buonriposi. "Vogliamo evitare – ha continuato la dirigente dell'ufficio scolastico – che le scuole si muovano un po' a macchia di leopardo. Il protocollo serve per dare a tutte quante una linea di indirizzo uniforme, su tutto il territorio provinciale. Tutte le scuole, all'inizio dell'anno, dovranno avere un tutor di riferimento per quanto riguarda il bullismo; dovranno definire un monte ore di almeno 16 ore di aggiornamento per gli studenti e poi prevedere un numero di ore di aggiornamento per i docenti e modalità di informazione alle famiglie. Tutto questo deve avvenire entro la fine di ottobre".

Sempre sul tema del bullismo, è in preparazione un convegno dedicato al suo rapporto con il mondo dello sport. Sarà un evento di carattere nazionale, che si svolgerà a Lucca e le cui caratteristiche sono ancora in fase di definizione.