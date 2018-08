Cronaca



"Calici sotto le stelle" in Piazza San Francesco: appuntamento da non perdere per la notte di San Lorenzo

giovedì, 9 agosto 2018, 09:30

Sarà una notte di San Lorenzo tutta da vivere, quella organizzata dai commercianti dell'area attorno a piazza San Francesco – in collaborazione con enti e associazioni fra cui ovviamente Confcommercio – per venerdì 10 agosto: "Calici sotto le stelle" è il titolo di una serata che a partire dalle 19 vedrà la presenza in piazza di una quindicina di espositori vinicoli che – grazie alla sinergia con l'associazione "Strada del vino e dell'olio – Lucca Montecarlo Versilia" – offriranno degustazioni di vini locali dietro il semplice acquisto di un calice. Attiva anche la partecipazione delle attività commerciali della zona, per l'occasione aperte e con i locali pronti ad accogliere il pubblico con i loro piatti tipici e i loro menù. Alcuni ristoranti, in particolare, presenteranno cibi direttamente in strada. L'iniziativa fa il paio con quella molto ben riuscita dello scorso 19 luglio, quando sempre in piazza San Francesco era andato in scena lo spettacolo teatrale gratuito ideato da Elisabetta Salvatori "Piccolo come le stelle", dedicato alla vita di Giacomo Puccini.