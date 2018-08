Cronaca



Campo Martini, terzo colpo in 20 giorni: rubato l’impianto di amplificazione

giovedì, 16 agosto 2018, 15:24

di eliseo biancalana

Non c’è proprio pace per il Campo Martini di Lucca. Per la terza volta in 20 giorni, ignoti si sono introdotti nella struttura provocando danni. Diversamente dai precedenti due ingressi, stavolta non se ne sono andati a mani vuote. Rassegnato il commento dei vertici dell’Atletica Virtus. “Stanotte sono ritornati a trovarci” ha commentato il vice presidente Sergio Martinelli.

Ad accorgersi del colpo è stato il custode, che è arrivato al Campo Martini verso le 8 di stamani. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine e la Virtus. Probabilmente i malintenzionati devono essersi introdotti nella struttura scavalcando le inferriate. Sono poi entrati nella zona dove sono i magazzini, sotto le tribune. Forzando le porte sono riusciti a entrare in due locali, e in uno di questi hanno portato via del materiale. Da una prima ricognizione, risultano spariti un impianto di amplificazione con due trombe e un supporto mobile. Danneggiati anche gli ingressi dei servizi igienici e di altri magazzini che però i malviventi non sono riusciti a violare. Poiché il Campo Martini era rimasto chiuso per Ferragosto, il colpo può essere avvenuto in un orario compreso tra le 21 di martedì 14 e le 8 di oggi.

La speranza è che almeno dalle telecamere del Campo possano emergere elementi utili per individuare i colpevoli.

Ancora da stimare l’entità precisa del danno economico.

Ignoti si erano già introdotti nel Campo nelle scorse settimane, senza portare via nulla ma danneggiando le serrature delle porte. Il comune le aveva appena risistemate, ma adesso sarà costretto a intervenire di nuovo.

“Ormai quelle porte sono diventate quasi non più riparabili” ha osservato amareggiato Martinelli. “Il problema – ha aggiunto – è che quell’impianto lì è talmente in sicurezza di giorno, quando è frequentato, quanto alla mercé di tutti la notte. Lì di giorno pericoli non ce ne sono, ma la notte diventa terra di nessuno”.