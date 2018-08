Carabinieri, blitz nei campi zingari

Altri articoli in Cronaca

martedì, 21 agosto 2018, 09:54

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici, per bocca del suo vicepresidente dottor Umberto Quiriconi, dirama questo comunicato deliberato all'unanimità con l'intento di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'importanza dei vaccini e della necessità di non abbassare la guardia a questo proposito

lunedì, 20 agosto 2018, 20:23

Siamo venuti a conoscenza di un'asta benefica, a favore del canile municipale di Pontetetto, organizzata dalla titolare del negozio “Gli Orsetti di Alice”, Roxana Voinescu

lunedì, 20 agosto 2018, 18:07

Le scuole lucchesi in campo contro il bullismo. Domani la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi presenterà ai presidi di tutte le scuole di ogni ordine e grado il nuovo protocollo anti-bullismo, che servirà per evitare che le scuole procedano in ordine sparso nell'affrontare questo fenomeno

lunedì, 20 agosto 2018, 17:20

Sono l'incuria e la sporcizia a farla da padrone al parco fluviale di Lucca. L'area di accesso all'inizio di via della scogliera, difatti, si è trasformata in una discarica a cielo aperto. Se ci si incammina per la discesa che porta in riva al Serchio, è possibile notare la presenza...

lunedì, 20 agosto 2018, 12:25

E' stata investita mentre si trovava nella piazzola di sosta al km 71 della statale 131 dcn, a cinque chilometri da Nuoro, ed è morta sul colpo. La vittima, una donna di 48 anni, residente a Lucca, è stata travolta da un camion in transito

lunedì, 20 agosto 2018, 12:16

Ci sarà ampio spazio dedicato anche ai bambini nella Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto in centro storico, a ulteriore conferma di come la manifestazione sia pensata per un pubblico di tutte le età e un occhio di riguardo per le famiglie.