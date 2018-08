Cronaca



Civitali-Paladini, l'ottimismo della provincia: "Il bicchiere è mezzo pieno"

giovedì, 30 agosto 2018, 14:35

di eliseo biancalana

"Siamo in una situazione in cui bisogna risolvere un problema – ha spiegato oggi il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini –. Con un livello di collaborazione da parte di tutti possiamo raggiungere l'obiettivo". Le parole sono state pronunciate prima dell'inizio del sopralluogo nelle aree in cui verranno collocate le classi delle scuole superiori Civitali e Paladini, rimaste senza una sede dopo una chiusura del Complesso San Nicolao. Hanno partecipato al sopralluogo i tecnici della provincia, i presidi Cesare Lazzari (ITC Francesco Carrara) e Iolanda Bocci (Paladini-Civitali), i componenti del consiglio d'istituto del Civitali-Paladini, alcuni genitori e la stampa. Tutti i lavori si dovranno concludere per l'inizio dell'anno scolastico (17 settembre).

Il sopralluogo è stato guidato dall'architetto Francesca Lazzari ed è partito dall'ITC Francesco Carrara, che ospiterà gli alunni dell'Istituto Civitali. Presente alla scuola anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che però ha poi dovuto andare via per un concomitante impegno istituzionale. Il gruppo è entrato dall'ingresso principale, per poi svoltare nel corridoio sulla destra, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Ha poi proseguito nella parte dell'edificio che si affaccia su via Grandi, ed è lì che verranno ospitati gli studenti del Civitali: una parte nel cortile, dove verranno installati 5 moduli prefabbricati, e una parte nelle stanze al piano terra e al primo piano. In tutto per loro saranno messi a disposizioni 17 aule e 4 laboratori, oltre ai servizi igienici. Gli studenti del professionale entreranno dall'ingresso pedonale su via Gramsci.

Il sopralluogo è quindi proseguito al Campo di Marte, destinato ad accogliere gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini. Dalla prossima settimana, nel parcheggio davanti all'ex ospedale verranno installati due file di prefabbricati, per un totale di 14 aule e 2 laboratori, più i servizi igienici. A disposizione della scuola è stata messa anche la palazzina che ospitava il centro trasfusionale. L'edificio è abbondonato da qualche anno, e quindi gli operai stanno lavorando per risistemare gli impianti. Il piano terra ospiterà altre aule, al primo piano ci sarà la segreteria della scuola. In tutto le aule nell'area Campo di Marte saranno 25. I ragazzi avranno a disposizione due accessi pedonali e un'area verde. La zona destinata alla scuola sarà recintata per separarla dal resto dell'ex ospedale.

Dalla provincia si manifesta ottimismo per l'andamento dei lavori. "Il bicchiere è mezzo pieno" è stato detto e il presidente Menesini ha garantito che i fondi per i lavori ci sono. Restano perplessità da parte dei dirigenti scolastici sull'ipotesi di rotazione delle aule. Il problema deriva dal fatto che al Carrara ci saranno più classi che aule a disposizione: al Civitali mancano infatti 3 aule, mentre all'ITC dovranno mettere 23 classi in 18 aule e 7 laboratori. I due presidi hanno ribadito la richiesta di avere un'aula per ogni classe, ma hanno ammesso che se non sarà possibile la rotazione diverrà inevitabile. "Gli spazi ci sono per tutti – ha affermato Menesini – chiaramente con un nuovo metodo da adottare". Anche alcuni genitori hanno manifestato delle perplessità, e c'è chi mette in conto la possibilità di far cambiare scuola al proprio figlio.