Degrado al Tempietto del Nottolini, verso la pulizia dell'area

sabato, 25 agosto 2018, 19:59

di eliseo biancalana

L'area del Tempietto del Nottolini versa in condizioni di degrado e il comune destina 3 mila 956 euro alla pulizia dell'area. L'intervento è reso necessario anche in vista del prossimo restauro dell'Acquedotto, per il quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca mette a disposizione un contributo di 190 mila euro.

Come spiegato nella determina dirigenziale che dispone l'intervento, il Tempietto "versa in uno stato di degrado e abbandono tale da non potere avervi accesso, essendo lo stesso circondato da vegetazione erbacea e arbustiva cresciuta negli anni e che nel tempo ha contribuito altresì a pregiudicarne la sicurezza". La necessità di procedere alla pulizia dell'area è anche dovuta all'esigenza di predisporre il progetto esecutivo per il restauro dell'Acquedotto, che andrà presentato alla Fondazione CRL entro il 13 settembre, pena la perdita del contributo. "Al fine di procedere alla redazione del progetto esecutivo entro i termini suddetti – scrive infatti il dirigente – alla messa in sicurezza e al recupero dell'opera, si rende pertanto necessario avere accesso all'area mediante la rimozione della vegetazione erbacea e arbustiva, allo smontaggio della recinzione esistente e al montaggio di una nuova". Il servizio di pulizia è affidato alla ditta "Terra uomini e ambiente srl" con sede a Castelnuovo di Garfagnana.

Il comune di Lucca ha da tempo annunciato l'intenzione di procedere al restauro e alla valorizzazione dell'Acquedotto "Lorenzo Nottolini" e con esso dell'edificio del Tempietto. A seguito della partecipazione a un bando, la Fondazione CRL mette a disposizione per l'intervento 10mila euro per l'anno 2018, 10mila euro per il 2019 e 170mila euro per il 2020. L'erogazione del contributo è però subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune e l'ente di San Micheletto, previa verifica da parte della fondazione della progettazione esecutiva dell'intervento e successiva verifica dello stesso da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.