Deruba e aggredisce una turista, marocchino in carcere

lunedì, 6 agosto 2018, 12:41

I docenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara” esprimono la loro posizione sul futuro del proprio istituto, del “Civitali” e della scuola, con un lettera, firmata, indirizzata alle istituzioni

lunedì, 6 agosto 2018, 11:02

In questi giorni anche in provincia di Lucca, dopo Pisa, sono iniziati i controlli in bar e ristoranti, da parte del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari con certificazioni (Dop o Igp).

sabato, 4 agosto 2018, 20:54

Tre poliziotti penitenziari del carcere sono state aggrediti ieri da un detenuto nella casa circondariale di Lucca. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE

sabato, 4 agosto 2018, 13:28

Il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, nella giornata di venerdì 3 agosto ha visitato i centri trasfusionali degli ospedali di Lucca e Viareggio, accompagnata dai vertici locali delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e dagli esponenti regionali e locali dell'Avis, a seguito della direttiva del ministro dell'interno...

venerdì, 3 agosto 2018, 19:17

Accade anche questo nella repubblica di Tambellin Man: che un ristoratore si adoperi per migliorare lo stato di una strada e si veda, per questo, avvicinare da due vigili urbani che gli spiegano che il nuovo regolamento urbano non permette queste cose

venerdì, 3 agosto 2018, 18:59

Sally Monetti, 58 anni, spiega come e quando ha deciso di investire sulla nostra città aprendo con Paolo Del Debbio il nuovo negozio Eddy Monetti in via Fillungo insieme a Umberto Tenucci