Dietrofront del comune: via di Tiglio tornerà presto a doppio senso

venerdì, 24 agosto 2018, 14:39

di andrea salerno

“Continuare con questo tentativo, sarebbe stato pari ad un accanimento terapeutico”, così il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha posto fine alla viabilità a senso unico su via di Tiglio che a compimento dei lavori della Geal tornerà alla normalità. L'esperimento, infatti, cominciato il 7 agosto, oltre a non portare i risultati sperati, ha causato molti malumori tra la cittadinanza che ha visto addirittura aumentare la congestione del traffico. Come se ciò non bastasse, la situazione aveva esasperato i negozianti della zona, che hanno visto i loro affari colare a picco. Conad era persino arrivata a minacciare il comune di ricorrere al TAR, se non si fosse trovata, in breve tempo, una soluzione riparatrice.

L'obiettivo di migliorare la vivibilità dei quartieri di San Filippo e dell'Arancio, però, è tutt'altro che abbandonato come spiegato dall'assessore Celestino Marchini, presto verrà avviato uno studio per capire come gestire, in maniera migliore, il flusso della circolazione. L'assessore ai lavori pubblici, presente in conferenza stampa a palazzo Orsetti insieme sindaco, si è soffermato a elencare alcune delle idee al vaglio del comune per porre rimedio al caos imperante in via di Tiglio e nelle vie afferenti ad essa.

“Uno degli scopi – ha dichiarato Marchini – è quello di alleggerire il traffico su via Barsocchini e su via Martini poiché entrambe ospitano, rispettivamente, una scuola elementare ed un asilo nido”. Pertanto è stata manifestata l'intenzione di terminare i circa 300 metri di strada, rimasti incompiuti dopo la rotatoria cieca vicino all'ospedale San Luca, creando un collegamento, tramite una nuova rotonda, con via di Tiglio: in tal modo si alleggerirebbe l'afflusso di auto nelle due vie.

Un'altra soluzione possibile sarebbe quella di creare una rotatoria all'incrocio fra viale Cadorna e via Orzali, davanti al distributore della Conad. Altra idea paventata è quella di rendere via Martini, via della Chiesa XXI, e il tratto di via Ingrillini compreso tra le suddette vie, a senso unico, formando, di fatto, una rotatoria.

“Comunque sia – ha precisato Tambellini –, tutte le proposte saranno valutate in assemblee a San Filippo e all'Arancio, in modo da rendere parte attiva gli abitanti di questi quartieri”.

Da ultimo Marchini è voluto intervenire in merito alle critiche scatenatesi in questi giorni sulla faccenda e così ha spiegato che i lavori nel Quartiere, come quelli a Sant'Alessio e sul Brennero, sono stati effettuati in agosto, sovente anche in orario notturno, per creare minor disagio possibile ai residenti. Dunque, il comune, ha agito nel miglior modo possibile tutelando l'interesse pubblico ben sapendo che, comunque, questi interventi causano sempre lamentele.

Quello che è certo, è che alla situazione attuale la proposta del senso unico è risultata non percorribile, e che la soluzione al problema del traffico a San Filippo è ben lungi da trovare un rimedio.