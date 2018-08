E' morto il professor Marcello Lippi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 13 agosto 2018, 17:10

Piero Pacini, 50 anni, sposato, una figlia, segno zodiacale bilancia, tedesco nella testa italiano nel cuore: ha sventato uno scippo a una turista australiana e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe

lunedì, 13 agosto 2018, 16:07

Sono stati circa 170 i giovani lucchesi, tra i 16 e i 25 anni, che si sono recati in pellegrinaggio a Roma per l'incontro con Papa Francesco al Circo Massimo. Un'iniziativa organizzata in vista del "Sinodo dei giovani" che si terrà a ottobre per discutere le problematiche del mondo giovanile

lunedì, 13 agosto 2018, 13:27

Dopo settimane di bel tempo e alte temperature, cambia decisamente il tempo nel centro Italia e in Toscana nella giornata di domani (martedì 14 agosto

lunedì, 13 agosto 2018, 13:09

Questa mattina (lunedì) si è svolta a Palazzo Orsetti – sede del comune – la conferenza stampa nel corso della quale, alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, è stato svelato il programma dell'evento

domenica, 12 agosto 2018, 09:54

Sabato 11 agosto, nel corso dell’evento incentrato sul dibattito “Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulle corresponsabilità nella lotta alle mafie ed alla corruzione” è stato assegnato il prestigioso premio “Ambiente e Legalità” alla Guardia di Finanza di Lucca

sabato, 11 agosto 2018, 13:45

Continuano gli appuntamenti estivi con l’artigianato di qualità. Si tiene in questi giorni, fino a ferragosto, in piazza Napoleone, il mercato artigianale che la Cna insieme a Piazzainarte organizza nel centro storico