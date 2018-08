Cronaca



Festival dell'ecologia e della solidarietà, premiata la guardia di finanza di Lucca

domenica, 12 agosto 2018, 09:54

Il Festival internazionale dedicato all’ecologia ed alla solidarietà, organizzato da Legambiente a Rispescia (GR), nella suggestiva cornice del Parco Naturale Regionale della Maremma, è giunto alla sua trentesima edizione.



Sabato 11 agosto, nel corso dell’evento incentrato sul dibattito “Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulle corresponsabilità nella lotta alle mafie ed alla corruzione”, che si è svolto alla presenza del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e del presidente dell’Associazione “Libera” Luigi Ciotti, è stato assegnato il prestigioso premio “Ambiente e Legalità” alla Guardia di Finanza di Lucca, che si è contraddistinta per l’operazione “Ghost Tender” e per l’eccezionale lavoro svolto a contrasto della criminalità ambientale.



A ricevere la targa, quale attestato di merito che l’Associazione Legambiente ha inteso riconoscere alle fiamme gialle lucchesi, il comandante provinciale, Col. Massimo Mazzone ed il Lgt. c.s. Geppino Picariello.



L’operazione “Ghost Tender” è emersa agli onori della cronaca, già nello scorso mese di Marzo, per aver consentito di smantellare un’associazione criminale con base a Lucca e Caserta, contigua al clan dei Casalesi che, utilizzando società con sede in Toscana e Campania, prevalentemente intestate a prestanome, e con la complicità di un dirigente pubblico corrotto, si aggiudicava illecitamente appalti per ingenti importi dalla ASL NAPOLI 3 SUD, conseguendone il pagamento anche in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori.



I guadagni illeciti, conseguiti a costo zero, venivano successivamente riciclati nello svolgimento delle attività immobiliari del sodalizio - come l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di edifici da parte di società del gruppo, inquinando l’economia legale e alterando le condizioni di concorrenza. L’attività ispettiva della Guardia di Finanza di Lucca, che per il tema trattato ha riscosso vasta eco mediatica, ha portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare, n. 50 perquisizioni personali, locali e domiciliari ed al sequestro per equivalente di proventi illecitamente conseguiti per un importo di oltre 6 milioni di euro.