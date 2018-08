“Gli Orsetti di Alice” corrono in aiuto del canile di Pontetetto

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 20 agosto 2018, 18:07

Le scuole lucchesi in campo contro il bullismo. Domani la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi presenterà ai presidi di tutte le scuole di ogni ordine e grado il nuovo protocollo anti-bullismo, che servirà per evitare che le scuole procedano in ordine sparso nell'affrontare questo fenomeno

lunedì, 20 agosto 2018, 17:20

Sono l'incuria e la sporcizia a farla da padrone al parco fluviale di Lucca. L'area di accesso all'inizio di via della scogliera, difatti, si è trasformata in una discarica a cielo aperto. Se ci si incammina per la discesa che porta in riva al Serchio, è possibile notare la presenza...

lunedì, 20 agosto 2018, 12:25

E' stata investita mentre si trovava nella piazzola di sosta al km 71 della statale 131 dcn, a cinque chilometri da Nuoro, ed è morta sul colpo. La vittima, una donna di 48 anni, residente a Lucca, è stata travolta da un camion in transito

lunedì, 20 agosto 2018, 12:16

Ci sarà ampio spazio dedicato anche ai bambini nella Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto in centro storico, a ulteriore conferma di come la manifestazione sia pensata per un pubblico di tutte le età e un occhio di riguardo per le famiglie.

sabato, 18 agosto 2018, 21:18

Marco Giovannetti, 43 anni di Lucca, vigile coordinatore della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, è partito giovedì alla volta di Genova, con la sua immancabile compagna, Yara, per ricercare i dispersi dopo il tragico crollo del Ponte Morandi

sabato, 18 agosto 2018, 12:35

Aumenta il controllo e la prevenzione del rischio idraulico sul Morianese, grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e la sezione di Ponte a Moriano dell’Istituto Storico Lucchese. I due soggetti hanno infatti siglato una convenzione, che prevede l’adozione, da parte del gruppo dei cittadini, di...