Cronaca



Gravi disservizi per gli utenti di Vaibus

sabato, 11 agosto 2018, 11:30

di andrea salerno

Raccogliamo, volentieri, le rimostranze di un nostro lettore, che, da assiduo fruitore dei mezzi Vaibus, vuol fungere da megafono per denunciare i numerosi disservizi che molti pendolari subiscono quotidianamente, e di cui gli stessi dipendenti dell'azienda di trasporti sono vittime. Egli, ci ha fornito una dettagliato e nutrito elenco di problemi riscontrabili sui bus e negli uffici di Vaibus.

I mezzi sono logori, sia internamente che esternamente. Alcuni, addirittura, vengono utilizzati da più di 15 anni. I sedili sono scomodi e pieni di sporcizia, inoltre, la pioggia ed i gas di scarico penetrano all'interno dell'abitacolo, rendendo l'aria irrespirabile. Talvolta, nei mesi estivi, oltre al dimezzamento delle corse, le persone devono far fronte alla mancanza dell'aria condizionata, trasformando la cabina un inferno.

Si registrano carenze anche dal punto di vista della sicurezza. Gli autobus, sovente, sono privi di attrezzature antincendio, gli pneumatici sono lisci e l'impianto frenante funziona male. Come prevedibile, queste criticità favoriscono guasti, con conseguente soppressione, o ritardo, della corsa.

Tutte queste gravi mancanze, oltre che dalla 'vecchiaia' dei mezzi, sono date dalla pressoché totale assenza di manutenzione. Come raccontato, e provato con le foto dal nostro lettore, parecchi mezzi rimangono fermi in magazzino per lungo tempo in attesa di essere riparati.

Ciò, evidentemente, rende inaffidabile il servizio, costringendo gli utenti ad attese prolungate. Tali disagi, si registrano anche nei punti di informazioni e rivendita dell'azienda. Il personale è insufficiente e dunque nelle biglietterie si formano lunghe code per avere informazioni o per comprare i biglietti. Per di più, entrando nello specifico, la biglietteria in Garfagnana è in stato di abbandono, mentre quella di Lucca, in Piazzale Verdi, non è munita di strutture che consentano l'accesso ai disabili. Da ultimo, in viale Cavour, è stato ristrutturato, con soldi pubblici, un fondo da adibire a biglietteria, ma è presto caduto in malora. Se i punti vendita sul territorio scarseggiano, a bordo si ha il problema dell'evasione dei biglietti, dovuta alla carenza di controllori e al mancato funzionamento delle macchinette obliteratrici.

A completamento della lista pervenutaci, bisogna segnalare la spesa di ben 5 milioni per l'installazione sui bus del sistema AVM – sistema che permette di monitorare e di localizzare all'azienda i suoi mezzi -, che sulla metà di essi non funziona o crea problemi.

Date queste premesse, ci chiediamo come sia possibile che il servizio bus provinciale si sia ridotto in questo stato. I comuni, la provincia e la regione, sono stati sollecitati dai pendolari, dai sindacati e dalle associazioni dei consumatori, ma nessuno, fino ad ora, si è impegnato per risolvere la situazione.

Il nostro lettore, facendosi portavoce dei pendolari, chiede che questa impasse si risolva velocemente, poiché la situazione, allo stato attuale delle cose, è diventata insostenibile.