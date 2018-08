Cronaca



I docenti del Carrara: “Non siamo inospitali, ma razionali”

lunedì, 6 agosto 2018, 12:41

I docenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara” esprimono la loro posizione sul futuro del proprio istituto, del “Civitali” e della scuola, con un lettera, firmata, indirizzata alle istituzioni.

“Noi, docenti dell’ITE “F. Carrara”, a fronte di notizie non sempre chiare e veritiere sul nostro punto di vista, specie sul modo di intendere i rapporti con il “Civitali”, avvertiamo l’urgenza di esprimerci.



A chi ci ritiene inospitali, rispondiamo che una scuola come la nostra, in cui l’Art.3 della Costituzione italiana è necessariamente oggetto di studio, oltre che principio ispiratore dell’azione civile e didattica, non potrebbe mai negare solidarietà ed accoglienza ad alunni e insegnanti sprovvisti di sede, pena il venir meno di un valore quale la coerenza.

Ma poiché il diritto allo studio, sancito dalla legge fondamentale dello Stato, riguarda tutti gli studenti, anche quelli dell’Istituto ospitante, per tutti indistintamente sentiamo il dovere di auspicare soluzioni condivise a garanzia della sicurezza e della serenità di ognuno. Per questo abbiamo promosso una iniziativa che coinvolgesse il “Carrara” ed il “Civitali” in un lavoro comune per individuare e proporre all’unisono alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per assicurare le condizioni minime di quel benessere senza il quale ogni percorso formativo è destinato al fallimento.



Rivendicare, come è stato fatto anche dalle Rsu di entrambi gli Istituti, un numero di aule pari a quello delle classi, più i laboratori di cui fruire in modo stabile, denota innanzitutto l’intento di evitare pericolose forme di discriminazione che contraddicono il principio di uguaglianza. Significa, altresì, contribuire alla sicurezza degli alunni ed al loro diritto allo studio, visto che rotazioni e spostamenti da un’aula all’altra in ambienti che, comunque, finirebbero con l’accogliere quotidianamente circa novecento studenti, non solo esporrebbero cose e persone a rischi ben immaginabili, ma ridurrebbero, sprecandolo, il tempo dedicato all’apprendimento ed alla formazione.



Inoltre, salvaguardare i laboratori, definiti, non a caso, aule “speciali”, impedendo la loro trasformazione in stanze con banchi e sedie, implica la tutela di spazi dedicati la cui presenza, costata, nella fattispecie, tanti sacrifici, contraddistingue per qualità gli istituti che ne dispongono e concorre allo sviluppo, negli allievi, delle tanto ambite competenze.

Che dire, infine, del destino riservato al prezioso patrimonio del “Carrara” costituito da libri e strumenti scientifici antichi a difesa dei quali, di recente, voci autorevoli si sono levate? Dove saranno collocati?



Il nostro non è egoismo oppure miopia, ma una visione razionale della realtà unita alla consapevolezza del grande compito che l’istituzione scolastica è chiamata a svolgere e che non deve essere sacrificata ad interessi, specie se economico-finanziari e politici, che non ne rispettino la funzione. Per questo chiediamo per l’una e l’altra scuola soluzioni coraggiose, dignitose e, se serve, fantasiose, non piegate e genuflesse ad un’emergenza destinata a divenire normalità, soluzioni in grado di comunicare non solo a studenti, genitori e docenti, sia del “Carrara” sia del “Civitali”, ma anche all’opinione pubblica, che la scuola è importante, non va mai umiliata, mortificata, ma sorretta e spronata in quella che, visti i tempi, non è retorica definire la sua missione. Ma sinora le nostre proposte sono cadute nell’assordante silenzio delle istituzioni che, se da un lato si vantano della partecipazione democratica alla quale invitano i cittadini, dall’altro, con protervia, si dimostrano chiuse al loro ascolto.”

I Docenti dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”

