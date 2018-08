Il cordoglio della Croce Verde di Lucca per la scomparsa di Luigi Giorgi, volontario dell’associazione

Altri articoli in Cronaca

martedì, 14 agosto 2018, 13:00

Nei giorni scorsi è stato steso il primo strato di asfalto nero (binder) nell'area adiacente all'immobile e dopo la pausa di Ferragosto la stessa operazione sarà effettuata lungo il percorso, che diverrà completamente pedonale, che va dalla scesa delle Mura urbane fino a via San Paolino, passando davanti alla sede...

martedì, 14 agosto 2018, 12:12

Roxana Voinescu, 36 anni, artista ancor prima che artigiana, risponde alle polemiche sorte sui social per i suoi Orsetti di Alice, una delle attività più geniali degli ultimi tempi

martedì, 14 agosto 2018, 11:51

Arrestato un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, trovato in possesso di 70 grammi di marijuana nei pressi del parco giochi Valgimigli, a breve distanza dal supermercato Esselunga di Via Carlo del Prete,

lunedì, 13 agosto 2018, 22:26

La notte di lunedì 13 agosto è venuto a mancare il professore Marcello Lippi, nato a Roma il 23 luglio del 1933 e abitante a Lucca

lunedì, 13 agosto 2018, 17:10

Piero Pacini, 50 anni, sposato, una figlia, segno zodiacale bilancia, tedesco nella testa italiano nel cuore: ha sventato uno scippo a una turista australiana e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe

lunedì, 13 agosto 2018, 16:07

Sono stati circa 170 i giovani lucchesi, tra i 16 e i 25 anni, che si sono recati in pellegrinaggio a Roma per l'incontro con Papa Francesco al Circo Massimo. Un'iniziativa organizzata in vista del "Sinodo dei giovani" che si terrà a ottobre per discutere le problematiche del mondo giovanile