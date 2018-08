Cronaca



Il maresciallo maggiore Franco Capoccetta è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Ponte a Moriano

giovedì, 30 agosto 2018, 12:58

Si è insediato nei giorni scorsi, il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Ponte a Moriano, importante presidio dell'Arma nella piana lucchese, competente su una fetta del territorio di due comuni (Lucca e Capannori), nel quale dimorano circa 15 mila cittadini residenti, distribuiti in complessive 27 frazioni.

Il maresciallo maggiore Franco Capoccetta, originario della provincia di Frosinone, 53 anni, sposato con due figli, ha preso il posto del luogotenente C.S. Marco Coppi, da poco collocato in congedo per raggiunti limiti di età, dopo aver comandato la stazione dei carabinieri di Ponte a Moriano per oltre 26 anni.

Il nuovo comandante proviene dalla Regione Calabria, dove negli ultimi 12 anni è stato comandante della stazione dei carabinieri di Falerna Scalo (CZ), presidio particolarmente importante in un'area oltremodo sensibile sotto il profilo dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

In precedenza, il maresciallo Capoccetta aveva prestato servizio presso le stazioni dei carabinieri dislocate in altre realtà delicate, in particolare in provincia di Cagliari, Oristano e Bari.