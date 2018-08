Cronaca



Il primo settembre una targa per Viviani e Pellegrini e un incontro per i morti sul lavoro

venerdì, 10 agosto 2018, 23:21

di Eliseo Biancalana

Stavolta niente rinvii. È infatti confermato che sarà apposta il primo settembre la targa in memoria di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, i due operai morti sul lavoro mentre montavano i lumini per la processione di Santa Croce. Inoltre il comune procede nell'organizzazione dell'edizione 2018 della Luminara.

Era il primo settembre 2017 quando i due operai morirono a causa di un cedimento della gru su cui stavano lavorando. La tragedia avvenne in via Veneto, all'angolo con piazza San Michele. In seguito, la commissione consiliare speciale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (presieduta da Roberto Guidotti) propose di apporre una targa in memoria di Viviani e Pellegrini sul luogo della tragedia. L'apposizione avrebbe dovuto avvenire il primo maggio scorso, ma slittò per motivi burocratici. Subito fu proposta come alternativa il primo settembre, e stavolta non ci saranno rinvii. La targa dovrebbe essere messa nel primo pomeriggio. La mattina dello stesso giorno si dovrebbe anche tenere un momento di incontro con la città, che dovrebbe essere dedicato al tema della sicurezza sul lavoro.

Intanto il comune ha approvato le risultanze della fase di ammissione alla gara per l'affidamento del "servizio di ritiro, montaggio, smontaggio, trasporto e riconsegna del materiale necessario alla realizzazione della tradizionale Luminara del 13 settembre, accensione dei lumini e delle fiaccole e ulteriori attività connesse". È pervenuta un'unica offerta, dalla ditta Luminarie F.lli di Meo s.n.c.