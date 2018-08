Cronaca



Incendio a Vinchiana: paura per alcune abitazioni

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:08

di giulia del chiaro,andrea salerno

Un vasto incendio sta interessando dalle ore 15 circa la zona collinare di Vinchiana. Ad intervenire per primi i vigili del fuoco di Lucca, ma il propagarsi delle fiamme, dovuto anche alle sterpaglie secche, ha richiesto il coinvolgimento di due elicotteri dell'antincendio boschivo della regione Toscana. Al momento molta la preoccupazione per alcune abitazioni situate a pochi metri dal luogo: sono, infatti, ancora alte le fiamme. Sul posto le squadre del volontariato (Misericordia e Vab), operai dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sotto il coordinamento del direttore delle operazioni.

Le fiamme sono partite da un'oliveta e si sono sviluppate rapidamente al bosco con fiamme in chioma su abeti e pini presenti nella zona. Il fronte è giunto in cima ad un crinale e si stanno concentrando i lanci degli elicotteri sulla testa dell'incendio per evitare che il fuoco possa ulteriormente estendersi. Nonostante il vento alimenti le fiamme, l'incendio è da considerarsi quasi sotto controllo. Inoltre si stanno approntando ulteriori squadre in previsione di una lunga e accurata bonifica da compiersi subito dopo lo spegnimento.

Ore 17: le squadre accorse sono riuscite a contenere e ridurre l'incendio dalla parte delle abitazioni.

Notizia in aggiornamento

Video Incendio a Vinchiana: paura per alcune abitazioni