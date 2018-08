Incendio boschivo sul monte Pisano, un fulmine la causa del rogo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:02

Un improvviso male incurabile lo ha portato via in pochi giorni. Così è deceduto questa mattina all'ospedale San Luca di Lucca dov'era ricoverato, Franceschini Oriano, da anni impegnato nel mondo del volontariato con le misericordie lucchesi e toscane, e soprattutto con la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di...

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:01

È un inizio anno complicato per l'ITC Francesco Carrara. Se l'anno scorso la scuola fu sconvolta dagli ormai ben noti episodi di bullismo, quest'anno sull'istituto si sono abbattute le conseguenze della chiusura del complesso San Nicolao, con la conseguente decisione della provincia di spostare nella scuola alcune classi del Civitali

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:42

Con provvedimento a firma del dirigente del settore "Ambiente e sistemi informativi" Graziano Angeli il comune di Lucca ha rilasciato l'autorizzazione in deroga per le emissioni acustiche richiesta da Confcommercio per la Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:24

In via di Girolamo, il giovane, vista la volante della polizia di stato, si era allontanato velocemente su una bicicletta. Inseguito per le strade del centro, alla fine è stato fermato e controllato. Addosso aveva sei piccoli involucri di hashish per un peso complessivo di 13,5 grammi e 80 euro...

mercoledì, 22 agosto 2018, 12:06

E' attualmente in corso, con scadenza il giorno 28 agosto alle 12, la seconda istanza della gara pubblica indetta dalla provincia di Lucca per il noleggio dei moduli prefabbricati che dovranno ospitare in via provvisoria alcune aule dell'Istituto Paladini-Civitali fino al completamento dei lavori di recupero dell'immobile di via San...

martedì, 21 agosto 2018, 22:43

Giuseppe Regoli, titolare del centro turistico albergo ristorante "Il Casone", si scaglia contro l'azienda telefonica dopo i continui disservizi ed annuncia di voler rivolgersi alle autorità competenti per risolvere il problema