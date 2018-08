Cronaca



Investita da una Yaris: muore 85enne

venerdì, 10 agosto 2018, 19:26

di gabriele muratori

Una donna di 85 anni, Maria Luisa Santi, è deceduta questo pomeriggio dopo essere stata investita sulla via Pisana a Sant'Anna da un'autovettura guidata da un ragazzo lucchese che procedeva in direzione Viareggio. L'incidente è avvenuto nei pressi del civico 433 poco dopo la pasticceria Stella, attorno alle 18.30.

Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all'anziana che, dopo essere stata investita, è stata sbalzata di alcuni metri finendo a terra completamente esanime. Sotto shock il conducente dell'automobile, una Yaris scura, che non è riuscito a fermarsi in tempo, uccidendo sul colpo la donna che probabilmente stava attraversando la strada.

Allertati immediatamente i soccorsi, sono giunti sul posto in codice rosso i sanitari del 118 di Lucca con l'automedica ed un'autoambulanza della Misericordia di Lucca, mentre che nel frattempo era stato attivata anche l'eliambulanza "Pegaso" della regione Toscana, ma vista la situazione, al medico di turno non è rimasto altro che constatare il decesso della donna, ed annullare il trasporto.

Immediati i capannelli di persone che si sono formati nei pressi del luogo. "A volte pare di essere all'autodromo di Monza" – tuona un signore che abita a due passi. "Sulla via Pisana, le macchine sfrecciano a forte e folle velocità. E' l'ora che l'amministrazione comunale inizi a cambiare qualcosa per evitare altri morti". Ed ancora altri si uniscono. "Abbiamo assistito nel 2010 alla morte di Federica e Andrea. Oggi questa signora. E' arrivato il momento che chi si immette nella via Pisana, stretta e piena di curve, non superi i 50 km orari. Siamo stufi di queste tragedie".

In attesa dell'arrivo dell'auto funebre, la strada è stata completamente bloccata al traffico in entrambi i sensi, e per permettere alle due pattuglie delle polizia municipale subito dopo intervenute di effettuare i rilievi e quindi ricostruire tutta la dinamica del terribile incidente.