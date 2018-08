Cronaca



ITC Carrara: "No rotazione con Civitali". Ma la provincia chiede aule pure per il Pertini

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:01

di eliseo biancalana

È un inizio anno complicato per l'ITC Francesco Carrara. Se l'anno scorso la scuola fu sconvolta dagli ormai ben noti episodi di bullismo, quest'anno sull'istituto si sono abbattute le conseguenze della chiusura del complesso San Nicolao, con la conseguente decisione della provincia di spostare nella scuola alcune classi del Civitali. "Tante aule quante le classi" è la richiesta del consiglio d'istituto del Carrara che dice quindi no alla rotazione delle aule e dei laboratori, come ribadito dal preside Cesare Lazzari a La Gazzetta di Lucca. La scuola deve pure far fronte alla richiesta di concedere all'ISI Pertini altre aule nell'ex Bonagiunta, dove ora si trova il Nottolini (che è sempre sotto il Carrara).

"Abbiamo fatto il punto della situazione su tutta questa vicenda che da un mese sta coinvolgendo la nostra scuola – ha spiegato il preside a proposito dell'ultima riunione del consiglio d'istituto (20 agosto) –. Sono stati illustrati vari punti di vista e abbiamo concordato di insistere su quanto io il 16 luglio avevo richiesto alla provincia: cioè di darci almeno tante aule quante classi, senza costringerci a fare la rotazione. La rotazione si può fare, però espone a diversi problemi di gestione, non è una cosa certamente ottimale". Una richiesta, quella della scuola superiore, che però si è già scontrata, nelle settimane scorse, con il no di Palazzo Ducale. "La provincia finora ha risposto che non riesce a collocare ulteriori prefabbricati per ospitare un numero ulteriore di aule del Civitali, e quindi rilasciare a noi le aule sufficienti" ha riferito il preside. "Come consiglio d'istituto ci domandiamo perché non si possano trovare ulteriori spazi dove collocare i prefabbricati per consentire al Carrara di evitare una rotazione". Per Lazzari comunque la rotazione non sarebbe "la fine del mondo". "Però chiaramente ci mette in condizioni di dover gestire con estrema difficoltà questa collocazione. Penso agli aspetti di gestione ordinaria-didattica, non parlo assolutamente di problemi di sicurezza". Dal Carrara c'è comunque consapevolezza della necessità di dover far fronte comune nell'emergenza. "Siamo solidali e siamo consapevoli che i problemi maggiori ce li ha il Civitali-Paladini" ha chiarito Lazzari.

C'è però anche il capitolo dello spostamento del Nottolini dall'ex scuola Bonagiunta. "Il Nottolini doveva già essere trasferito presso la sede Carrara, già da quest'anno – ha ricordato il preside –. Non è stato trasferito, non per colpa nostra. Noi lo desideriamo, perché migliorerebbe la didattica". A proposito, Lazzari ricorda di aver chiesto il 16 luglio di portare al Carrara il Nottolini, invece che il Civitali. "Però mi è stato detto che il Civitali aveva bisogno di aule prossime al Campo di Marte" ha riferito il preside. "Io non posso scendere al di sotto del numero minimo di aule per i laboratori e la didattica. Perché al di sotto di questo io sono tenuto a intervenire anche per vie legali" ha però messo in chiaro Lazzari. "Non stiamo difendendo privilegi – è il monito del preside – stiamo difendendo il minimo essenziale per il servizio pubblico di istruzione".