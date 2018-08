"Lavorare per vivere": il primo settembre convegno e targa in memoria di Viviani e Pellegrini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 24 agosto 2018, 16:22

Codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani

venerdì, 24 agosto 2018, 14:39

Allo studio nuovi interventi per migliorare la viabilità dei due quartieri con il supporto di dati raccolti nella fase sperimentale. In autunno saranno organizzate assemblee partecipative con i cittadini

venerdì, 24 agosto 2018, 11:42

Tantissime le opportunità offerte dal cartellone allestito dagli organizzatori:aperture straordinarie di musei, torri e palazzi storici cittadini per visite guidate, con la grande novità di quest'anno rappresentata dall'apertura del campanile del duomo di San Martino

venerdì, 24 agosto 2018, 09:55

Negli ultimi anni, Paolo Lazzerini è rimasto molto colpito dal fascino di Lucca, ispirandogli diverse opere. Il suo prossimo progetto è di organizzare proprio a Lucca una mostra dove esporre i propri lavori, e quindi la realizzazione di questo Palio non sarà che un ulteriore passo in avanti nel suo...

giovedì, 23 agosto 2018, 16:16

Molte sono le iniziative a Palazzo Ducale in programma per sabato 25 agosto in occasione della settima edizione della Notte Bianca di Lucca: apertura straordinaria dei musei, visite guidate Sale monumentali e al Teatrino del profumo con ingresso alla mostra culturale di Cartasia-Lucca Biennale 2018, mentre il Cortile degli Svizzeri...

giovedì, 23 agosto 2018, 15:43

In occasione della Notte Bianca che si svolgerà fra sabato e domenica a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alcol e di bevande e alimenti in contenitori rigidi