Cronaca



Le parrocchie del centro storico confluiscono in un'unica nuova realtà

giovedì, 30 agosto 2018, 13:13

La Chiesa di Lucca, sia nella sua dimensione diocesana quanto in quella delle singole comunità parrocchiali da diversi anni è in cammino per una riforma che consenta di esprimere maggiormente il senso della vita cristiana e della bellezza dell’annuncio dell’Evangelo. Tuttavia, come in ogni processo di cambiamento e di riforma anche gli aspetti organizzativi e strutturali hanno bisogno di essere presi in considerazione e anch’essi portati a maturazione.

È così il caso della comunità parrocchiale del centro storico di Lucca che in questi giorni ha raggiunto una “stabilizzazione” anche dal punto di vista giuridico ed istituzionale. Quello della comunità parrocchiale del centro storico è un cammino iniziato molto tempo fa: già l’arcivescovo Giuliano Agresti nel 1988 aveva avviato un processo di unificazione delle allora 11 parrocchie che confluirono in una nuova realtà fatta da sole quattro parrocchie. L’arcivescovo Castellani con il decreto del 26 novembre 2006 faceva fare un ulteriore passaggio a questo itinerario stabilendo che nel centro storico di Lucca si formasse “una sola comunità parrocchiale” pur mantenendo in essere la configurazione giuridica delle quattro parrocchie ivi esistenti, cioè quelle dei “Santi Michele, Paolino e Alessandro”, “Santi Frediano e Tommaso”, “Santi Pietro e Leonardo” e “Santa Maria Forisportam”.

Oggi, dopo oltre dieci anni di esperienza in tale direzione, si è giunti anche alla nuova configurazione giuridica che di fatto, oltre alla dimensione pastorale già unificata e avviata dal 2008, porta alla definizione giuridica di un solo ente parrocchiale. Con i decreti del Ministero dell’Interno (G.U. 196 del 24/8/2018 e G.U. 197 del 25/8/2018) e la registrazione presso l’ufficio territoriale di governo, la prefettura, anche la formalità legale è stata raggiunta: il linguaggio “tecnico” della Gazzetta Ufficiale parla di “soppressione” ma evidentemente è solo un termine che indica che le preesistenti parrocchie confluiscono in una unica nuova realtà parrocchiale. Questo percorso, oltre a fotografare di fatto una situazione che già esiste pastoralmente da tempo, che soprattutto le generazioni più giovani vivono come “normalità”, rende più snello e gestibile il complesso sistema della comunità parrocchiale del centro storico, unica nella sua originalità e complessità, ma soprattutto porta a compimento una delle indicazioni del Sinodo Diocesano (1996) che affermava la “esemplarità” del centro storico come espressione del cambiamento e della riforma per tutta la diocesi. Nella riorganizzazione della nuova fisionomia unitaria della parrocchia del centro storico l’arcivescovo allo scopo di assicurare un'adeguata valorizzazione spirituale, culturale e storico-artistica alla monumentale Basilica di “S. Frediano”, già chiesa parrocchiale della parrocchia dei “Ss. Frediano e Tommaso”, contestualmente alla unificazione ha eretto la rettoria denominata “Basilica di S.Frediano” il cui il responsabile sarà il rettore della basilica pro tempore.