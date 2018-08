Lieto fine per la Leone XII: la sede è la Dante Alighieri

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 30 agosto 2018, 14:35

Sopralluogo questa mattina con i tecnici della provincia, i presidi Cesare Lazzari (ITC Francesco Carrara) e Iolanda Bocci (Paladini-Civitali), i componenti del consiglio d'istituto del Civitali-Paladini, alcuni genitori e la stampa nelle aree in cui verranno collocate le classi delle scuole superiori Civitali e Paladini, rimaste senza una sede dopo...

giovedì, 30 agosto 2018, 13:13

Nella riorganizzazione della nuova fisionomia unitaria della parrocchia del centro storico l’arcivescovo, allo scopo di assicurare un'adeguata valorizzazione spirituale, culturale e storico-artistica alla monumentale Basilica di “S. Frediano”, ha eretto la rettoria denominata “Basilica di S.Frediano” il cui il responsabile sarà il rettore della basilica pro tempore

giovedì, 30 agosto 2018, 13:06

E' stato posticipato al 10 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

giovedì, 30 agosto 2018, 12:58

Il maresciallo maggiore Franco Capoccetta, originario della provincia di Frosinone, 53 anni, sposato con due figli, ha preso il posto del luogotenente Marco Coppi, da poco collocato in congedo per raggiunti limiti di età, dopo aver comandato la stazione dei carabinieri di Ponte a Moriano per oltre 26 anni

giovedì, 30 agosto 2018, 09:30

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, le scuole superiori Paladini e Civitali di Lucca verranno trasferite dall'attuale sede di via San Nicolao in una sede provvisoria messa a disposizione dalla Asl Toscana nord ovest nell'area dell'ex ospedale del Campo di Marte

mercoledì, 29 agosto 2018, 22:38

L'incendio boschivo è divampato intorno alle 21 circa di ieri nella zona di Massa Macinaia, sopra la località Parole d'Oro. DalIe prime luci di oggi stanno operando due Canadair inviati dal dipartimento di protezione civile e un elicottero della flotta regionale