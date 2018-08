Cronaca



Locali stracolmi a Lucca per la Notte Bianca

domenica, 26 agosto 2018, 09:43

di andrea salerno

Nonostante l'allerta meteo arancione, diramata in giornata, in migliaia hanno invaso il centro storico di Lucca, in occasione dell'attesissima notte bianca organizzata dal comune e da Confcommercio. Le persone, con il passare delle ore, incoraggiate dall'assenza della temuta pioggia, si sono riversate numerose per le vie della città. Difatti, nelle strade adiacenti a piazza Grande, in piazza San Michele ed in via Fillungo, dopo le 22.30 si faticava a camminare, a dimostrazione di quanto l'afflusso di pubblico fosse considerevole.

A sorridere, soprattutto, sono stati i gestori di bar e ristoranti che sono stati letteralmente presi d'assalto. I ristoratori interpellati si sono detti entusiasti della serata. Alcuni, addirittura, hanno avuto difficoltà a esaudire le richieste dei numerosi avventori presenti. Anche i bar presentavano un eccellente colpo d'occhio e molti di essi, per l'occasione, si erano dotati di DJ set e animazione per rendere ancor più movimentata la serata.

Discorso diverso per ciò che concerne gli altri esercizi commerciali, in cui, dai pareri raccolti, si evince che il “bicchiere è mezzo pieno”. Infatti, molti negozianti sono rimasti soddisfatti dall'afflusso di clienti e dalle vendite effettuate, specialmente dalle 22 in poi. Altri ancora, non riscontrando grandi differenze a confronto con un normale giorno lavorativo, hanno deciso di chiudere i negozi in anticipo rispetto all'orario che avevano previsto inizialmente.

Infine, hanno avuto un gran numero di visitatori sia la torre Guinigi che la torre delle ore, dove si sono formate lunghe file che si dipanavano lungo le vie.

Insomma, la notte bianca, a dispetto delle minacce meteorologiche, ha avuto la risposta di pubblico sperata, fornendo un buon contributo ai negozianti del centro storico e garantendo agli accorsi una serata piena di attrazioni e divertimento.