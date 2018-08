Cronaca



Ristoratore annaffia le piante e pulisce la strada, i vigili lo vogliono multare

venerdì, 3 agosto 2018, 19:17

Accade anche questo nella repubblica di Tambellin Man: che un ristoratore si adoperi per migliorare lo stato di una strada e si veda, per questo, avvicinare da due vigili urbani che gli spiegano che il nuovo regolamento urbano non permette queste cose.

"Saranno state le 12 di ieri, giovedì - racconta Mario Mazzero che lavora presso il ristorante di via San Giorgio 'La Locanda di Bacco - Io avevo appena finito di annaffiare le piante di mia proprietà che si trovano nella piazzetta e appena concluso di dare una annaffiata e una spazzata alla strada perché, qui, il camion delle pulizie non passa mai e volevo rimuovere sporcizia e i bisogni fatti da alcuni cani. Improvvisamente sono stato avvicinato da due vigilesse le quali mi hanno chiesto se ero stato io a bagnare la strada. Ho risposto loro di sì e i motivi, ma a quel punto mi sono sentito dire che avrei dovuto essere multato perché il nuovo regolamento prevede che non si possa bagnare la strada per pulirla e che si possa solo annaffiare le piante stando, però, attenti a non formare delle pozzanghere. Io non ci volevo credere. Ma come? Un commerciante pulisce di spontanea volontà poiché il camion non passa di qui, ma passa, ad esempio, tre volte in via San Nicolao dove abito, e lo si multa per questo? Ho chiesto, scongiurato le due vigilesse sanzionarmi perché a me sembrava una cosa dell'altro mondo. Alla fine hanno desistito, ma queste sono cose incredibili".