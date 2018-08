Cronaca



Lutto nel mondo del calcio: morta la moglie del delegato provinciale Figc

venerdì, 31 agosto 2018, 10:57

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Mariana Papini, moglie di Giorgio Merlini, personaggio noto come dirigente di società calcistiche e da diversi anni delegato provinciale Figc della delegazione di Lucca. Dal dicembre 2016, inoltre, è consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti.



La moglie, 54 anni, si è spenta questa mattina uccisa da un male. Era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore dove è stata assistita fino in fondo da Gorgio e dalla figlia Sara.



I funerali si terranno domani (1 settembre) alla chiesa di San Jacopo a Massarosa alle 18. La famiglia chiede espressamente non fiori, ma opere di bene in ricordo di Mariana.