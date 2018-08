Cronaca



Meno piccioni in città

venerdì, 31 agosto 2018, 22:42

di annalisa ercolini

Lucca senza piccioni? Gli odiati o amati pennuti sembrano spariti dalla città o meglio ve ne sono pochi. Dopo l’ordinanza del 2006, emessa dall’amministrazione del comune di Firenze, quella del 2008 del comune di Milano e del comune di Lucca, hanno dichiarato guerra ai piccioni molte città fra le quali nel 2016 Roma e poi Massa Carrara e Savona.

L’ordinanza parla chiaro chi verrà scoperto a dar da mangiare ai volatili pagherà multe che vanno dai 25 ai 500 euro.

Nell’ora di pranzo in Piazza San Michele a Lucca se ne vedono solo alcuni esemplari che gironzolano in cerca di cibo. Proprio in questa piazza, crocevia di strade importanti, c’è un bar chiamato per l’appunto San Michele in cui ad ogni tavolino, fra il vetro e la tovaglia, è stato posto un cartellino con la foto di Lucca, il simbolo della città e scritto in rosso in 5 lingue il divieto dell’ordinanza del 2008.

Sembra che la targhetta abbia riscosso successo, perché si vedono solo due piccioni a mendicare almeno qualche briciola. Difatti i turisti seduti al bar ed intenti a bere un cappuccino o a mangiarsi un pezzo salato, serenamente ignorano i pennuti.

Secondo uno studio condotto dalla Lipu nel 2016 nel quale è stato emesso il “Documento sul piccione di città. Strategie per la gestione”, si può affrontare il problema senza incorrere in misure drastiche. Il manuale spiega come i volatili siano in grado di riconoscere le persone anche da caratteristiche individuali, reagendo in base al loro atteggiamento, che può essere neutrale, ostile o benevolo con offerta di cibo.

Si legge inoltre come vi siano implicazioni per l’igiene urbana, si passa dalla corrosione del patrimonio artistico e monumentale a causa della deiezione ai potenziali rischi sanitari per esseri umani e animali domestici.

Insomma, prevenzione, cura e manutenzione sono fondamentali per vivere bene nel rispetto dell’animale e dell’uomo. Da parte delle autorità pubbliche e da parte dei cittadini deve esserci un’attenzione molto alta a mantenere pulita la città. La corretta gestione dei rifiuti e l’igiene pubblica sono fondamentali in modo che si eviti l’aumento degli animali portatori di malattie. Il piccione può convivere con l’uomo come nell’antichità se si riesce a contenere il numero attraverso un atteggiamento responsabile di pulizia delle città.

Sembra che in questa parte di Lucca i piccioni abbiamo capito l’antifona perché non razzolano quasi più.