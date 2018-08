Cronaca



Morto Oriano Franceschini , un pilastro delle misericordie lucchesi

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:02

di gabriele muratori

Un improvviso male incurabile lo ha portato via in pochi giorni. Così è deceduto questa mattina all'ospedale San Luca di Lucca dov'era ricoverato, Franceschini Oriano, da anni impegnato nel mondo del volontariato con le misericordie lucchesi e toscane, e soprattutto con la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, nella quale per molto tempo aveva rivestito la carica di governatore della confraternita stessa. Geometra libero professionista da sempre, ed in pensione da poco tempo, Franceschini Oriano era un'icona per il paese di Massa Macinaia dove viveva con la moglie Renza e dove era nato quasi settant'anni fa. Subito si è sparsa la voce della sua morte nell'ambiente delle misericordie toscane, ed in breve tempo i vari social si sono riempiti di messaggi in suo ricordo. Franceschini, oltre ad essere stato per vari anni governatore della Misericordia di Massa Macinaia, era stato anche coordinatore zonale del raggruppamento lucchese delle Misericordie, ricomprendo incarichi di ruolo anche all'interno della conferenza regionale toscana. Tra tutti, lo ricorda su facebook l'attuale governatore della confraternita di misericordia di Massa Macinaia e suo successore, De Luca Concetto:

"Con molto dolore mi trovo ad annunciare la scomparsa del Confratello Oriano Franceschini che mi ha preceduto come governatore di questa Misericordia e per un decennio ha ricoperto il ruolo di coordinatore zonale delle misericordie lucchesi. Oriano è deceduto all'ospedale San Luca di Lucca dove si trovava da alcuni giorni per una grave malattia. Assieme ai volontari e ai dipendenti, confratelli e consorelle della misericordia, tutti quanti ci stringiamo intorno alla moglie Renza ed ai familiari in questo momento difficile, certi che troveranno conforto nella Fede".

Le esequie si terranno venerdì 24 agosto alle ore 17 presso la parrocchia di San Lorenzo in Massa Macinaia dove il feretro rimarrà esposto già dalle ore 9 della stessa mattinata.